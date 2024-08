"En Málaga habría que fomentar las casetas de grupos de amigos, como en otras ciudades"

La actividad es muy intensa durante todo el año, y aún más en la Feria de Málaga. Manuel Curtido, presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales 'La Alcazaba', atiende a EL ESPAÑOL de Málaga en pleno Real Cortijo de Torres, en uno de sus interminables días de feria. Él y su equipo se encargan de que todo funcione a la perfección en las casi 40 casetas federadas, como parte de los múltiples eventos en los que participan. "Durante todo el año estamos trabajando en lo que defendemos y en lo que creemos, que es nuestra propia cultura, nuestras propias tradiciones y nuestra forma de ser como malagueños", asegura.

¿Cómo es un día de Feria para Manuel Curtido?

Muy liado, no paramos desde las ocho y media o nueve de la mañana. Llegamos a esa hora porque tenemos que reponer nuestra propia caseta, la de la Federación de Peñas, de Centros Culturales y Casas Regionales 'La Alcazaba' y después también atendemos las incidencias que hayan podido ocurrir durante el día anterior en alguna de nuestras entidades federadas. Aquí, en el Real de la Feria de Málaga, tenemos aproximadamente unas 38 entidades federadas, con caseta. Por lo tanto, el día a día es de actividad permanente, desde primera hora de la mañana hasta altas horas de la madrugada y lo pasamos muy bien, estamos de maravilla aquí.

¿Acude a las 38 casetas?

Sí, las voy visitando y saludando, también viendo parte de las actividades que están haciendo cada una de las entidades en sus casetas, porque esto es parte muy importante de lo que se hace durante el año en las peñas de Málaga.

¿Qué significa la Feria de Málaga para las peñas?

Es una actividad muy importante para las peñas, porque es casi nuestro buque insignia. Pero hay que tener en cuenta que las peñas de Málaga, todas durante todo el año, hacemos una importantísima parte de labor social y una importantísima labor cultural. Empezamos con la Cabalgata de Reyes y terminamos con las pastorales. Tenemos la Semana Santa, Cruces de Mayo, los Verdiales, el Carnaval… Durante todo el año estamos trabajando en lo que defendemos y en lo que creemos, que es nuestra propia cultura, nuestras propias tradiciones y nuestra forma de ser como malagueños. Y aquí seguimos defendiéndola y exponiéndola.

¿Cómo ve este año el Real?

Lo estoy viendo bastante bien, igual que el año pasado. Más o menos, en el nivel que tenemos que estar. La incidencia que hayamos podido notar, cuando pase la Feria, lo que creo que será lo conveniente y así creo que se hará, es que nos reunamos con los responsables del área de Fiestas y con la de Servicios Operativos, Policía Municipal y Cultura y analicemos las cosas que se hayan podido hacer mal para corregirlas si es posible.

Este año se han visto precios muy altos en el Real, con camperos a 20 euros y una botella de Cartojal por encima de los 10 euros. ¿Qué opina de esta subida?

Nuestras recomendaciones, y en lo que incidimos, responde a nuestras peñas federadas. Todas se distinguen porque tienen el logo de la Federación de Peñas en la entrada de la caseta. Nosotros no podemos decir nada respecto a los precios que se han visto, lo que sí decimos y recomendamos a nuestras entidades es que las ordenanzas municipales se cumplan al pie de la letra. Aquellas que no lo cumplan, pues evidentemente tienen una sanción.

Por lo tanto, las casetas que no son federadas, que son muchas, pues que se cumplan también las ordenanzas municipales, pero no solamente eso, sino que la hagan cumplir. Tienen la obligación de tener dentro una lista de precios que sea visible, y ahí cada uno puede decidir si quiere pedir un producto u otro.

¿Le ha llamado la atención alguna novedad respecto a otros años?

Hemos repetido prácticamente lo que teníamos el año pasado, que es el paseo de caballos y las casetas abiertas. Lo que sí hemos visto, es que cuando se conceden las casetas hay un nombre de concesión, por ejemplo, a la peña de Los Mimbrales se le concede la caseta a la Asociación de Amigos Los Mimbrales. Ahí debajo no podemos poner discoteca Juanito Valderrama ni Antoñita Naranjo. Hay casetas que se han concedido a entidades sin ánimo de lucro pero después, en la fachada, ponen los nombres comerciales. Este año hemos observado que hay algunas más que el año pasado. Bajo mi punto de vista, creo que eso se debería evitar, porque estamos viendo casetas que tienen un nombre comercial pero están concedidas a una entidad social sin ánimo de lucro. Creo que para el año que viene se corregirá.

¿Qué opina de la Feria del Centro?

Desde la Federación no tenemos nada que decir al respecto, nuestro colectivo está erradicado en el Cortijo de Torres, pero lo que tenemos que hacer y estamos haciendo es apoyando Feria del Centro. Lo que sí es verdad, es que ha tenido una subida y una bajada cuando el tema de los caballos, y en un momento también se optó por quitar el botellón que efectivamente se ha quitado del centro. ¿Pero claro, no se puede desvestir un santo para vestir a otro, no? Entonces, parte de esa masa social y de juventud, pues la han trasladado al Cortijo de Torres y creo que también eso es un tema que también habría que controlar.

Hablamos de esos botellones que se están haciendo en las calles o en las puertas de las discotecas. Pero bueno, la feria es muy grande. Estos son muchísimos metros cuadrados y necesitaríamos muchísimos inspectores. Habría que hacer una inspección sanitaria, no solamente de la comida, también de las bebidas, porque según dicen algunos, que no sé si es verdad o es mentira, en algunas discotecas se están poniendo bebidas que no corresponde a los etiquetados. Es muy importante que se inspeccione eso y que se inspeccione el aforo, o si cobran o no la entrada.

¿Es importante mantener el ambiente familiar en la Feria?

Claro, tiene que ser importante y habría que hacer un análisis. Estamos viendo una caseta que está vacía y tiene cinco módulos. Pues a lo mejor habría que plantearse que tuviese tres y un módulo de esos se le debería dar a un grupo de amigos, porque la feria y las casetas familiares no son solamente de las peñas y de las entidades. Eso hay que fomentarlo, como en otras ciudades. Tendrían su caseta, evidentemente con la entrada libre, pero hacen su feria y hacen su historia. Es una lástima lo que estamos viendo y a lo mejor hay grupos de amigos que no tienen donde ir o se tienen que masificar en alguna de las casetas con unas colas impresionantes. Eso es algo que para el año que viene que tendremos que plantear.

-Como malagueño, ¿qué recuerda de sus ferias?

La feria forma parte de mi vida. Soy una persona que me gusta muchísimo nuestras tradiciones, nuestra cultura, como decíamos antes, y sobre todo disfrutar de la vida. Desde muy pequeñito me acuerdo de ir a la feria. Anoche, me decía mi mujer cuando llegamos a casa a las cinco y pico de la madrugada: "Ya llegamos más cansados. ¿Te acuerdas cuando empalmamos un día con otro?".

-¿Suele volver a casa a las cinco de la mañana durante los días de Feria?

Sí, bueno, pero es que nosotros antes empezamos la feria a las nueve de la mañana, preparando unos carros con una mula y la llenamos de bocadillos, de jarras, de sangría y de comida. Hacíamos nuestras paradas en el centro y eso lo repartíamos a todo el público, algunos incluso se creían que eso lo daba el Ayuntamiento pero era cosa nuestra. Teníamos una caseta en el Centro, disfrutábamos de nuestros coches de caballos. Y una vez que terminábamos en la Feria del Centro, pues de allí nos veníamos a la caseta que teníamos. Empalmábamos el día con la noche. Y recuerdo con nostalgia a muchos amigos y compañeros que ya se han ido, para nosotros la Feria no era de una semana, era de un mes porque teníamos 15 días antes para preparar la caseta, la semana de Feria y después una semana para desmontarla. La vivimos intensamente.

-Como presidente de la Federación, ¿qué momento cree que atraviesan las peñas en Málaga?

Hemos pasado una situación difícil con la pandemia, pero ahora hemos vuelto a retomar absolutamente todas nuestras actividades. Las tenemos y las llevamos adelante. Y no solamente eso, sino que nuestras peñas se están rejuveneciendo porque están entrando grupos de amigos con nuevas actividades. Esa parte que teníamos pendiente del recambio generacional se está empezando a cumplir. Estamos muy contentos de nuestras peñas, de las nuevas que se están integrando y de la gente joven que está llegando.

¿Cuántos socios y entidades son actualmente?

Somos 109 entidades federadas. Andamos sobre los 35.000 personas. Somos unos cuantos. Imagina la que podemos liar en Málaga. Pero bueno, somos personas que muy tranquilitas, muy concretas, no formamos follones.

¿Qué balance hace de Málaga? ¿Cómo ve la ciudad?

Con unos ojos fantásticos. Málaga es una ciudad encantadora, una ciudad acogedora, una ciudad donde cabemos absolutamente todos y todas, donde no tenemos ninguna connotación en contra. Tenemos la playa, tenemos el sol, tenemos la lluvia. Bueno, ojalá un poquito de más lluvia. Es verdad que el tema de la juventud y el tema de la vivienda es un poco problemático. Pero eso es algo generalizado en España y el mundo. Málaga es una ciudad magnífica para vivir, para desarrollarse en ella, para venir a trabajar y para estar aquí, disfrutar de nuestro ambiente y nuestro clima.