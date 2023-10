De la Torre mantiene su apuesta por el Plan Litoral pese a no formar parte del proyecto metropolitano

Noticias relacionadas El Plan Metropolitano de Transporte de Málaga olvida el gran proyecto de De la Torre

El alcalde de Málaga no abandona su proyecto estrella pese a que este no está en el proyecto de la Junta de Andalucía para articular la nueva movilidad de la provincia. El Plan de Transporte Metropolitano no hace la más mínima mención al Plan Málaga Litoral, pero Francisco de la Torre los ve compatibles y apunta a que el de la Administración autonómica no es un proyecto cerrado y puede incluir mejoras.

El documento regional está siendo examinando ya por los equipos técnicos correspondientes, según ha confirmado De la Torre. Las conclusiones que emitan serán remitidas "en plan constructivo" a la Junta de Andalucía con vistas a "la mejora del mismo, la modificación del mismo, el nuevo plan que se empiece a trabajar, etcétera", ha puntualizado el regidor.

Para De la Torre, la movilidad es un tema que "preocupa mucho" y, por ello, tiene el propósito de tener reuniones en relación con el proyecto de la vía perimetral para que "se conozca más en detalle" y se impulse, todo ello "sin perjuicio del Plan Málaga Litoral" que, ha dicho, "creemos que facilitará mucho toda la conectividad interurbana en autobuses en todas la provincia y donde el área metropolitana trata de que esté atendida".

"No es incompatible hablar de la vía perimetral, que aparentemente es facilitar el transporte privado con el otro tema, el Plan Málaga Litoral, que es más potenciar el autobús. Cabe perfectamente hacerlo", ha señalado.

Según De la Torre, "lo que importa", aparte de los planes, es "la acción y los compromisos", asegurando que "de eso no tengo duda de que la Junta de Andalucía va a estar en esa línea de compromiso".

El alcalde ha justificado que el Plan de Transportes Metropolitano "tiene un recorrido de años y cuando se empieza no estaba sobre la mesa el concepto plan Málaga-Litoral". "En su finalización sí, pero a lo mejor no ha habido tiempo y espacio para poder haber hecho esa suma, esa integración", ha señalado.

