Muere Estela Guerisoli, presidenta y madre de la asociación malagueña Mechones Solidarios

Mechones Solidarios está de luto. El pasado 15 de abril murió su presidenta Estela Guerisoli a causa de un agresivo cáncer de pulmón tras pasar cincuenta días ingresada. Ella fue la creadora y madre del proyecto solidario, que tiene sede en Málaga, tras luchar durante diez años para cumplir el sueño de su madre y crear preciosas pelucas para hacer más llevadero el trance a enfermas de cáncer y alopecia gracias a las donaciones de mechones.

La madre de Estela tenía una fábrica de pelucas en Argentina. Al diagnosticarle cáncer a su llegada a España, esta decidió fabricarse su propia peluca con pelo natural. Todo el mundo la veía estupendamente y creían que no se le caía el pelo. La madre de Estela pensaba que había que conseguir ayudar a las pacientes a estar más cómodas durante el tratamiento. Una clienta de la peluquería donde trabajaba Estela llegó poco tiempo después a su salón diciendo que quería cortarse el pelo para donarlo a quien lo necesitara. La idea de su madre y el comentario de la chica la lanzaron a fundar Mechones Solidarios en 2013. Desde entonces, han creado cientos de pelucas de pelo natural gracias a las donaciones. Pueden llegar a fabricar una treintena al mes.

"No sólo creó esta preciosa acción sino que también ayudó a todas las personas que han pasado por su vida de una manera u otra. Hoy queremos mandarle un abrazo enorme y decirle que su legado seguirá vivo como seguirá ella viva en el corazón de todos los que la queríamos", han expresado desde la asociación, añadiendo que "honraremos tu voluntad, tu fuerza, tu bondad y seguiremos por siempre fabricando sonrisas y por todas las personas que siguen en lucha".

La asociación se encuentra en Málaga y está asociada a más de 1.800 peluquerías de toda España y ahora también hay en Andorra. Los clientes comunican a las peluqueras que quieren donar su pelo y a su vez lo envían a 'Mechones solidarios' (C. Niño de Gloria, 3, 29003 Málaga) en el corazón de la barriada de El Torcal, pero para donar no es necesario acudir a un salón, puedes donar cortándote el pelo por tu cuenta y enviándolo a la sede o bien acudiendo a alguno de sus eventos. Todo lo que recaudan viene de eventos y donaciones, no tienen ninguna ayuda externa puesto que son una asociación sin ánimo de lucro.

Condiciones para donar tu pelo

- El pelo debe cumplir las siguientes condiciones básicas:

- Debe estar limpio antes de cortarlo y debe entregarse limpio y seco.

- No aceptan pelo tratado con henna.

- Desde enero de 2018 la longitud del cabello deber ser como mínimo de 30 cm. Antes el mínimo era de 20 cm pero gracias a las donaciones estamos llegando al límite de almacenamiento de pelo de 20 a 30cm. Este pelo se usa solo para pelucas de pelo corto (1 de cada 10 pedidos).

- El largo mínimo para niños y niñas hasta 14 años es también a partir de 30cm.

- Los mechones deben estar a la misma altura y en la misma dirección por lo que se recomienda guardarlo en trenzas o en coletas. No importa que tu pelo esté encapado, puedes donarlo y aprovecharemos los mechones más largos.

- El cabello puede ser de cualquier tipo (rizado, ondulado o liso) y estar tratado químicamente (tintes, mechas, permanentes...) o no.

- Los hombres también pueden donar su pelo, no importa la edad ni el sexo del donante.

Si tienes una familiar o amiga cercana que necesite una peluca, puedes donar tu pelo a Mechones Solidarios para crear una peluca específicamente para ella. En ese caso, ponte en contacto con la asociación a través de la dirección de correo electrónico: trabajosocial@mechonessolidarios.com / 951 383 385

