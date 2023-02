Luis Verde renuncia como concejal de Málaga tras ser de nuevo padre: "Tu vida da una vuelta de 180 grados"

A poco más de tres meses para las elecciones municipales del 28 de mayo, Francisco de la Torre se queda sin uno de sus concejales. Luis Verde, el aún responsable de Educación, Juventud y Fomento del Empleo, así como edil del distrito Carretera de Cádiz, el más poblado de Málaga, renuncia como concejal.

Por medio de un emocionante y emotivo mensaje en su cuenta de Facebook, Verde justifica este "cambio de rumbo" y lo relaciona de manera muy directa con el reciente nacimiento de su segundo hijo: "Te cambia todo, absolutamente todo y dentro de ese marco tu vida da una vuelta de 180 grados poniéndose todo patas arriba".

Verde informa de que tras su baja de paternidad no se reincorporará al Ayuntamiento y que en el próximo Pleno formalizará su renuncia al acta. Un puesto que, conforme al orden de la candidatura de 2019, le correspondería a Maripaz Flores, que integró la candidatura como independiente.

"Emprendo un camino nuevo en el sector privado; un proyecto emocionante y vibrante que comienzo con la pasión que me encanta ponerle a las cosas, lleno de ilusión", explica. El paso lo da tras 14 años dedicados "en cuerpo y alma" a la gestión municipal en diferentes ámbitos, una experiencia de la que dice llevarse grandes amigos y una amplia experiencia. "Esta despedida es tan solo un hasta luego, no un adiós, puesto que nunca podré despedirme de la que es mi casa y necesito dar las gracias a todo aquel que ha estado a mi lado o me ha soportado", agrega.

Sus inicios fueron en el Área de Juventud, en calidad de director y de la mano de Mario Cortés, ahora diputado nacional, a quien define como "uno de mis mentores y maestros". "Recuerda que algún día dejarás de tener una responsabilidad, y entonces serás únicamente Luis", recuerda Verde, destacando uno de los mensajes recibidos de Cortés.

Agradecimiento a De la Torre y Bendodo

En el mensaje menciona igualmente a "mi" Elisa Pérez de Siles. "Ambos formamos ese equipo junto a Mario, ella en el distrito y yo en el área, y forjamos esa capacidad de trabajo que nunca deja de martillearnos la cabeza con la sensación de que 24 horas al día son pocas y 7 días a la semana se quedan bastante cortos", ironiza.

"Ese 'equipo pony' que siempre, siempre, siempre está, con las llamadas a las 6 de la mañana, o las tablas de Excel y correos electrónicos a las 3. Por muchos años que pasen y por más vueltas que de la vida, siempre estamos ahí", destaca.

Fue también responsable de Puerto de la Torre, donde aprendió el trato directo con los vecinos, los colectivos, la calle, los barrios, y a descubrir "esa vena innata que te nace para intentar solventar todo problema por grande o chico que fuera o fuese".

"Porque la política es vocación. La única forma que entiendo esa cercanía es la que me llevó por ejemplo a buzonear piso a piso toda la barriada de Soliva con mi número de teléfono, para que cualquier vecino que pudiera necesitarlo contactara conmigo directamente", añade.

Tras hacer un recorrido por las numerosas responsabilidades asumidas en estos casi tres lustros en el Casona del Parque, Verde agradece al alcalde, Francisco de la Torre, haber formado parte de su equipo, algo que, desde su punto de vista, "es sinónimo de esfuerzo y superación constante, pero sobre todo una escuela, un aprendizaje continuo".

"Transformar la ciudad de Málaga es tu única meta y con los hechos queda demostrado que está pasando y por eso haber formado parte de ese hito es una sensación indescriptible", valora.

Agradece igualmente la oportunidad que le ha dado el PP de Málaga y hace especial hincapié en la figura de Elías Bendodo, número tres del PP nacional, "de quien sigo aprendiendo cada día porque la palabra equipo lleva su nombre".

"Y no solo se trata de dar las gracias, sino también de pedir perdón. Perdón por todos los errores que pueda haber cometido, pero tened presente que los aciertos a buen seguro han sido del equipo y los errores han sido míos. Por ello, como no fueron ni mucho menos intencionados, perdón y mil veces perdón. Perdón, sobre todo, a mi familia, la de sangre y la que se elige. Porque sabéis que siempre habéis estado ahí y os he robado mucho tiempo que no puedo devolveros, aunque espero haber sabido compensaros", concluye.

