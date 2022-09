Francisco de la Torre acepta el reto y repetirá por sexta vez como candidato a la Alcaldía de Málaga

Francisco de la Torre solo, con la compañía de sus más directos colaboradores en materia de Comunicación; rodeado por más de una decena de representantes de los medios informativos, en el Jardín Pedro Luis Alonso, y con la imagen, al fondo, de la Casona del Parque. Este es el escenario en el que el veterano regidor malagueño ha anunciado este martes, poco después de las 11:00 horas, su decisión de repetir como candidato a la Alcaldía de Málaga en 2023.

Sin estridencias, con la sobriedad que caracteriza sus ya más de 22 años al frente del Consistorio. Pero con la sensación de que el próximo mandato, en caso de recibir el favor de los vecinos, sí será el último en su larga trayectoria política.

Y con la convicción de que al presentarse asume el compromiso de permanecer los cuatro años en la Casona. "Cuando uno se presenta a unas elecciones es por 4 años, luego Dios dirá", ha dicho.

"He estado, estoy y estaré con ilusión y con pasión en el avance de Málaga", ha dicho en el arranque de una intervención largamente esperada en la ciudad. Su sí ha venido a confirmar el "temor" expresado hace apenas una semana por su mujer, Rosa Francia, sabedora de la imposibilidad de convencer al regidor de dar marcha atrás. A su esposa, un mensaje de agradecimiento por su “apoyo y comprensión”.

De la Torre cumplirá en diciembre los 80 años. Un detalle menor en alguien que parece dispuesto a completar el puzle iniciado en 2019 con el impulso de una transformación histórica en la ciudad. El Plan Málaga Litoral y la designación de Málaga como candidata a la Expo Internacional de 2027 han sido piezas clave en su pronunciamiento final.

Elementos objetivos a los que suma el "respaldo y el deseo" del Partido Popular. En estos meses de duda, son numerosos los mensajes lanzados por los máximos representantes de la organización popular para que De la Torre siguiese al frente del proyecto.

Comunicación al Partido Popular

Una demostración de afecto que no ha evitado que, según ha confirmado el propio regidor, el presidente regional del PP en Andalucía, Juanma Moreno, no haya sido informado de su decisión hasta 20 minutos antes de la rueda de prensa. "Le he puesto un WhatsApp esta mañana (...), le he anticipado que iba a comunicar la decisión; creo que con eso he cumplido con cualquier que tuviera en el plano de partido ese interés", ha explicado.

"Siempre he estado, con ilusión y pasión auténtica trabajando en los proyectos y en el avance de Málaga", ha enfatizado, incidiendo en la pasión que siente por su ciudad. Preguntado por la configuración de la lista, ha eludido la cuestión asegurando que no es un asunto aún de reflexión, como tampoco quién ocupará el número 2 en esa candidatura.

La confirmación de De la Torre libera de tensión al PP, que venía dando por cierto que volvería a ser candidato. Y sienta las bases de la que puede ser una transición tranquila y controlada en el siguiente mandato en el caso de revalidar la victoria en las urnas. Los datos manejados en el seno del partido antes de los resultados de las pasadas andaluzas situaban a De la Torre a un solo concejal de la mayoría absoluta.

Es de prever que el tirón del PP en la región ayude a refrendar una mejora en los resultados de 2019. Algo a lo que también puede ayudar la práctica desintegración de Ciudadanos. Pese a ello, el alcalde asegura que no se plantea absorber el voto del partido naranja, sino "de ofrecer con transparencia el mejor programa posible".

