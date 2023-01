Rifirrafe en el equipo de gobierno por un solar al que aspiran los promotores del WizinK Center

Las evidentes diferencias que en los últimos meses vienen protagonizando los socios de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga, el PP y Ciudadanos, suma un nuevo episodio. Y ahora con el proyecto del WiZink Center de por medio.

Apenas horas después de que la concejala de Deporte, Noelia Losada, haya dado este miércoles por seguro que el Consistorio va a sacar a concurso una parcela junto al Palacio de Ferias para un gran centro de eventos y conciertos, ante el deseo de los promotores del WiZink Center de aterrizar en la capital de la Costa del Sol, el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, ha echado agua al vino y ha rebajado la euforia.

López, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Málaga, ha calificado de "aventurado" el mensaje de Losada respecto a la elección del solar para este proyecto y la vinculación tan directa que se hace sobre ese grupo empresarial. De hecho, sin descartar esta localización, ha asegurado que aún es pronto para tener una decisión tomada y ha asegurado que hay otras posibles ubicaciones en estudio.

"Me parece aventurado escenificar la alineación de un inversor con un suelo en concreto, porque nosotros, para evitar que un pliego se quede desierto, siempre buscamos que haya varios interesados", explica López.

Este es justamente el modus operandi seguido por el departamento municipal con los terrenos adjudicados para el asentamiento de dos universidades privadas o para la construcción de residencias de estudiantes, por ejemplo.

Es por ello por lo que el edil incide en esta idea: "No hay que señalar a un inversor con una pastilla concreta cuando tenemos varios posibles inversores y varias pastillas". Incluso, ha asegurado que por el momento no existe "manifestación de interés de nadie" sobre el solar apuntado por Losada.

La también portavoz de Ciudadanos en la Casona del Parque ha asegurado que la parcela junto al Palacio de Ferias es la que se ajusta más a las necesidades de los promotores del WiZink Center, con quienes tiene abierta una línea de diálogo desde hace meses.

No es el único, dado que el concejal de Ordenación del Territorio asegura haberse reunido en hasta tres ocasiones con ellos. "No me cabe duda del interés de estos inversores en la ciudad, pero hay que trasladar que es un concurso abierto al que pueden concurrir otros posibles interesados; vamos a exigir documento por escrito con una voluntad de intervenir sobre un suelo en concreto", ha remarcado.

Hay que recordar que la pasada semana EL ESPAÑOL de Málaga informaba de los avances en este proyecto, ya que arquitectos del WiZinK habían acudido a la capital para conocer en detalle dos parcelas. Una de ellas la que está situada junto al palacio de Ferias, que dispone de 4.000 metros cuadrados en las proximidades del Palacio de Ferias.

Aprovechando su presencia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), Losada mantuvo una reunión con Manuel Saucedo, uno de los promotores del equipamiento instalado en la capital de España. Por medio de sus redes sociales, la edil de Ciudadanos defendió las bondades de un proyecto de este tipo para Málaga.

"La llegada del WiZink Center a Málaga supondría un nuevo impulso a nuestras infraestructuras de ocio y de deporte", expresaba el mensaje, acompañado con una fotografía a las puertas del WiZinK de Madrid.

También tuvo la oportunidad de "ver en profundidad las instalaciones" y se mostró segura de que Málaga "es un lugar ideal para albergar un recinto de esta categoría. Vamos a seguir trabajando para hacer de este sueño una realidad".

Fue a finales del pasado mes de noviembre cuando representantes del WiZink Center mantuvieron un encuentro con el alcalde, Francisco de la Torre, para expresarles su interés en la ciudad.

¿Qué supondría para Málaga contar con un WiZink Center? El principal beneficio es que le permitiría entrar en un reducido y casi exclusivo circuito de eventos musicales y deportivos que, con las condiciones actuales, la urbe no puede tener. A modo de ejemplo, el complejo de Madrid va a recibir este 2023 a artistas internacionales de la talla de Harry Styles, Coldplay o Michael Bublé.

