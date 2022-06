Málaga estudiará si el cartel de la Feria 2022 elegido ganador es un plagio tras recibir una queja

No es la primera vez que la elección del cartel de la Feria de Málaga está envuelta en la polémica. El Ayuntamiento de Málaga estudiará si la obra elegida ganadora por votación ciudadana este 2022 es un plagio tras recibir una queja.

El Consistorio lo ha anunciado este viernes en su cuenta de Twitter. "La próxima semana se dará a conocer el cartel ganador de la Feria de Málaga. Tras finalizar esta mañana el plazo de votación ciudadana y haberse recibido una reclamación en el área de Fiestas por plagio de la obra que habría resultado ganadora en la votación", han explicado en un tuit.

Ante esto, han razonado en redes sociales, la corporación municipal "va a estudiar la situación planteada y tomará la decisión conforme a lo que se señala en las bases del concurso del cartel de la Feria de Málaga 2022".

La próxima semana se dará a conocer el cartel ganador de la @feria_malaga 2022. Tras finalizar esta mañana el plazo de votación ciudadana y haberse recibido una reclamación en el Área de Fiestas, por plagio de la obra que habría resultado ganadora en la votación — Ayuntamiento de Málaga (@malaga) June 17, 2022

El cartel elegido por votación ciudadana ha sido La mar de feria, una obra donde se puede observar a una flamenca con un vestido de color azul cuyos volantes simulan las olas del mar. Así, se muestra de espaldas en un lugar clásico para todos los malagueños: la longeva Calle Larios.

Unas horas después, la artista Vanesa Torres ha señalado en su cuenta de Facebook que la idea original de ilustración es "totalmente" suya y que se trata de un "plagio". "No trato en ningún momento de desprestigiar la obra ni a su autor o autora. La obra está estupendamente bien elaborada y ejecutada a nivel gráfico, pero la idea original es mía y de eso no me cabe duda", ha insistido.

"Entrar en los detalles de que si la obra es mejor que la mía o no es absurdo porque a la vista está de que lo es, pero la idea base todo el concepto general de la obra es mío la postura de la gitana, el concepto de los edificios hasta el moño coloreado de gris. Se ha copiado el concepto y no puede ser en un concurso", ha criticado duramente.

