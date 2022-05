El alcalde de Málaga sobre beber en Feria: "Ustedes no necesitan tomar muchas copas para sentirse alegres"

La Feria de Málaga de 2022 tras dos años sin poder celebrarse debido a la pandemia está cada vez más cerca. Así, el alcalde Francisco de la Torre, ha explicado que ya se está abordando la celebración "con máximo diálogo y coordinación" interna con las diferentes áreas que tienen que ver con los festejos de agosto y, también, con los sectores de la sociedad civil a los que repercute esta celebración.

"Todo el espacio, tanto público como privado, para conseguir en los dos escenarios (el Real de Cortijo de Torres como en el centro) una Feria de la que nos podamos sentir orgullosos", ha abundado. De la Torre, tras ser cuestionado sobre si legalmente se pudiera prohibirían la venta de alcohol en establecimientos en el centro durante la Feria, ha dicho que es un tema que "dijimos que estudiaríamos, lo vamos a estudiar, pero es un tema que tiene su complejidad".

"Creo sobre todo en la postura, a lo mejor soy muy ingenuo, muy utópico, de lo que cada uno puede hacer y que la educación tiene que calar", ha dicho, agregando que "la prevención es fundamental para evitar las dependencias y en esa materia nuestra estrategia es muy antigua, es continuar lo que venimos haciendo en esa materia".

Así, el regidor ha vuelto a incidir en que son "buenos" los mensajes de prevención y educativos. "Me han oído hablar más de una vez de campañas de prevención para no depender del alcohol, desde el punto de vista de convertirse en una costumbre que sea negativa para la salud o no depender de ello ni siquiera para sentirse alegre y feliz".

"Para sentirse alegre y feliz ustedes no necesitan tomar muchas copas, ninguna, ni siquiera; nos sentimos alegres porque somos gentes de natural alegre y feliz, que nos gusta la felicidad per se, sin tener que ser forzada artificialmente", ha subrayado.

Por su parte, la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, tras ser cuestionada sobre la iniciativa, ha incidido en que es un debate para tener "tranquilamente, sosegadamente", recordando la regulación que existe sobre la venta de alcohol a menores, y que existen prohibiciones en determinados entornos, "por lo tanto, si efectivamente se considera que se puede incrementar la restricción, no me parece mal".

Psoe y Unidas Podemos

Por su parte, el portavoz del PSOE, Daniel Pérez, ha tachado de "ocurrencia" del alcalde lo relacionado con la posible prohibición de venta de alcohol en el centro y "no se ha trasladado a los grupos políticos, no sabemos en lo que se fundamenta". "Nosotros queremos ser responsables y siempre hemos dicho que cuando llega la Feria, el grupo municipal socialista siempre hemos tendido la mano al equipo de gobierno para hablar de la Feria".

"Estaremos encantados de que por primera vez en la historia, desde que gobierna De la Torre, sea capaz de crear una mesa técnica con la participación de grupos políticos y podamos participar y opinar pero sabiendo que Teresa Porras lleva el Área de Fiestas creo que es difícil que se pueda dar", ha lamentado. Ha dicho, por tanto, que estudiarán las situaciones concretas de la ciudad de Málaga, pero no ha entrado a valorar la normativa de la ciudad de Sevilla.

Por último, también el viceportavoz de Unidas Podemos, Nicolás Sguiglia, ha advertido de que "cada vez más gente en la ciudad de Málaga ve que el alcalde está improvisando de forma constante". "Da la sensación de que no está haciendo el trabajo de planificación, de previsión y de elaboración preventiva de políticas públicas para afrontar los problemas", ha dicho.

Al respecto, ha señalado que una vez que surgen los problemas "va tirando ocurrencias al aire", asegurando que lo que hubiera tocado "hace décadas, me atrevo a decir, es abrir un debate en la ciudad sobre la feria, su funcionamiento... y se hubiera podido tomar medidas para intentar evitar que se provoque el caos que se suele provocar y que pagan fundamentalmente los vecinos de la ciudad".

"Lo hemos dicho varias veces, quien no interviene en la ley de la selva beneficia a los leones, y eso es lo que parece que está haciendo el alcalde de la ciudad en este tema y muchos otros temas que atañen a la ciudad". Por todo ello, ha abogado por conocer "en detalle" qué propone.

Sigue los temas que te interesan