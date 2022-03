Uno de los 15 vecinos de El Perchel con renta antigua llega a un acuerdo con la promotora madrileña

Uno de los 15 vecinos de El Perchel con un contrato de renta antigua ha llegado a un acuerdo con Dazia, promotora madrileña ahora dueña de varios bloques del barrio tras adquirir la inmobiliaria Vitrubio, y se ha marchado de la vivienda. Lo ha confirmado Enrique Gutiérrez, uno de los portavoces de la plataforma, a EL ESPAÑOL de Málaga.

El primero de los inquilinos del barrio malagueño ya ha abandonado el bloque después de unas negociaciones amistosas. Los términos del pacto entre la propietaria del edificio y este vecino se desconocen. De hecho, el susodicho ha firmado un contrato de confidencialidad.

Al menos dos familias (una con un hijo mayor de edad) han dejado el piso en vista de la situación. Lo cuenta Gutiérrez al teléfono mientras hace ver la desesperación de los demás inquilinos, algunos de ellos "muy preocupados" ante la posibilidad inminente de desalojo esta misma semana tras recibir una carta donde se les anunció la finalización del arrendamiento este mismo martes.

Los acontecimientos se han acelerando después de que hace apenas unas semanas la promotora remitiese a los primeros inquilinos una comunicación oficial en la que les informaba de su negativa a renovar los contratos de alquiler vigentes, instándoles a abandonar los inmuebles con fecha de este martes 1 de marzo.

Algunos de estos vecinos lo viven "con mucha incertidumbre y mucho miedo". "No sabemos lo que va a ocurrir", reconoce uno de los portavoces de la plataforma de vecinos de El Perchel cuya vida lleva ligada al barrio desde hace 36 años. "No me pienso mover de mi casa hasta que no me lo diga un juez y venga la Policía y las autoridades", asegura Gutiérrez.

"¿A dónde voy jubilado tal y cómo están los alquileres imposibles en el centro de Málaga?", se pregunta. La plataforma de vecinos volverá a reunirse el sábado a las 10:00 con el alcalde, Francisco de la Torre, quien prometió mediar con la nueva propietaria de los edificios. "No tenemos esperanzas de que se dé una solución favorable a los vecinos", reconoce.

