Cuatro años más de alcalde de Málaga: sus colaboradores le ven "con ganas y proyectos"

No todos los concejales y personas cercanas al regidor han querido contestar a la pregunta. ¿Repetirá De la Torre como candidato en 2023? Pero los que lo han hecho no tienen la menor duda. “Mi sensación personal, absolutamente personal, es que si sigue como hoy, repite seguro”, expresa una edil de manera categórica. “El alcalde es único, el mejor, la persona que ocupe la Alcaldía tras él no lo va a tener nada fácil”, apostilla.

Pero a diferencia de otros, que tienen dudas sobre los planes del partido, cree que la organización presidida por Elías Bendodo “tiene hecho los deberes”, de manera que, si por un casual el veterano mandatario diese un paso al lado, “habría alternativas”. En otras palabras: “No sólo hay banquillo; es que hay titulares jugando en Champions que podrían ser sustitutos”.

Otro de los integrantes del Ejecutivo local abundan en la idea de que habrá De la Torre para rato. “Hasta que Paco de la Torre quiera; no hay más opciones ni mejores para el PP que Paco de la Torre”, defiende casi a modo de mensaje electoral. Y de manera categórica expresa: “La estrategia que sigue el partido es sobre los proyectos, sobre la ciudad; por el partido no va a ser, él es el plan A y B hasta que quiera”.

“¿Sustituto para Paco? Los hay, pero van a durar más tiempo que el príncipe Carlos de Inglaterra. Al alcalde le queda mucha tela que cortar”, confirma -con cierto sarcasmo- otro de sus estrechos colaboradores. “Hay quien pretende que lo deje por su edad, pero ¿no es Biden presidente de Estados Unidos y tiene un mes más? Da igual la edad, mientras haya proyectos y energía… y Paco tiene de sobra”.

“No creo que haya plan B”, insiste otro integrante del equipo cercano al alcalde, que asegura verle “en plena forma, con muchas ganas e ilusión”. “Está trabajando en los grandes proyectos de ciudad, está impregnando al resto del equipo en trabajar en futuro, no le veo dudar”, agrega.

Otra voz autorizada de su entorno incide en la misma idea fuerza. “Creo que se presentará”, dice, aunque recuerda que aún restan casi dos años para los comicios. “Es pronto para hacer conjeturas; la decisión es suya y hay tiempo por delante para que la tome”, comenta.

“Al alcalde lo veo con cuerda para agotar la legislatura 2023/2027, con eso te lo digo todo”, no duda en afirmar otro de los miembros de su equipo. Y lo afirma así porque, según su criterio, “en su cabeza tiene dos grandes proyectos: la Expo de 2027 y el Plan Litoral. Eso significa culminar la transformación de la ciudad y dejar las bases de la Málaga del 2030”. Ahí es nada.

La cuenta atrás para las municipales de 2023 se produce, eso sí, en un escenario totalmente distinto al de la cita de 2019. En aquellos meses, frente a la figura de De la Torre, emergió con fuerza la de Elías Bendodo, entonces presidente de la Diputación provincial. De hecho, importantes dirigentes, que siguen siéndolo ahora, como la secretaria general del PP, Patricia Navarro, llegó a afirmar que su candidatura para la Alcaldía era incuestionable.

Es decir, Bendodo aspiraba ciertamente a ser la cara del partido a las municipales. Pero esta apuesta se vio truncada ante la decisión de De la Torre de continuar al frente. Un paso adelante que dio, asegura, porque el PP se lo había pedido y después de que la formación aceptase su apuesta por municipalizar la empresa de limpieza.

“Elías tiene la cabeza en otra cosa”, afirman fuentes populares. Con la llegada del PP a la Junta de Andalucía, Bendodo ha pasado a ser el hombre fuerte tanto en el partido como en el Gobierno andaluz. Su función de Portavoz y consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior le han situado en una posición muy diferente a la que aspiraba hace unos años: “Si Bendodo es alcalde de Málaga es después de haber hecho otras cosas fuera de Málaga, ahora mismo está en un momento inmejorable y seguro que el partido aprovecha sus capacidades y su talento”.

Con Bendodo fuera de la ecuación, los populares malagueños tienen en su cabeza a algunos sustitutos -"pero a partir de 2027, hoy es imposible"-. Entre sus colaboradores suenan nombres, ideas, posibilidades… pero ninguno se atreve a señalar con nombres y apellidos quién podría ser en el futuro candidato del PP a la Alcaldía de Málaga. “Los dos o tres que han asomado la cabeza en estos veinte años no han soportado la presión”, concluyen fuentes de La Casona del Parque.

