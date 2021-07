Porras achaca a “gente muy incívica” que haya zonas de Málaga sucias

Teresa Porras, concejala de Limpieza de Málaga, no se caracteriza por las medias tintas. La veterana edil hace suya la máxima de ser sincera hasta la mínima expresión. Y de ello ha hecho gala este lunes en la Comisión de Sostenibilidad Ambiental.

En el fragor del debate de una moción presentada por el PSOE, en la que se preguntaban las medidas municipales adoptadas para facilitar el tratamiento de residuos, Porras ha imputado a las conductas incívicas las imágenes de escombreras irregulares y contenedores con exceso de material.

"Echarle la culpa siempre a los mismos es de una cara…", ha afeado la edil a los grupos de la oposición, recordando que los "únicos que limpian" en Málaga son los trabajadores de Limasam, la sociedad pública. "La gente incívica es la que echa esos escombros; a la gente le cuesta trabajo llevar esos escombros en los sitios, o gente que no quiere colaborar", ha añadido.

Más a más, Porras ha afirmado: "Hay gente muy incívica en esta ciudad que es incapaz de hacer las cosas bien". Un comportamiento que, según ha señalado, parece difícil de erradicar.

"No podemos tener un policía detrás de cada persona; uno para que la gente guarde la distancia de seguridad y se ponga la mascarilla por la Covid, otro para que no eche los muebles cuando no debe… Tendríamos que tener un policía para cada ciudadano porque es imposible controlar este tipo de cosas", ha enfatizado.

Incluso, ha puesto de manifiesto la dificultad con la que se encuentra Limasam a la hora de abordar la instalación de contenedores en ciertos puntos de la urbe. "Cada vez que ponemos uno hay una queja", ha respondido en el debate, en el que ha remarcado la diferencia de comportamiento en ciertos barrios.

"Hay ciertos barrios de Málaga donde no hay que pasar todos los días porque colabora con la limpieza y otros donde hay que pasar tres veces al día para que esté medio limpio y eso es porque los ciudadanos que viven allí no colaboran con la limpieza", ha sentenciado.

"La maestra de la mentira"

Desde los grupos de la oposición, el proponente, el PSOE, ha incidido en la necesidad de que desde el Ayuntamiento se adopten medidas que permitan mejorar las ratios de reciclaje en la ciudad. Una línea en la que ha coincidido Adelante, que ha reclamado más puntos limpios y un mayor control de vertidos incontrolados.

De acuerdo con los datos aportados por Porras, en el primer semestre del año la ciudad ha reciclado 12.000 toneladas de residuos, un 8,3% más que en el mismo periodo del año pasado, "el mejor dato desde que se implantó el sistema".

De estas cantidades, 4.169 toneladas han sido de papel y cartón, un 2,5% más; vidrio, 4.145 toneladas, un 16,3% más, mientras que los envases ligeros representan 3.180 toneladas, un 7% más.

Enfrentamiento de Teresa Porras y Begoña Medina

Durante la comisión, el enfrentamiento de Teresa Porras y la concejala socialista Begoña Medina ha sido evidente. Durante el debate de otra iniciativa sobre el funcionamiento de Limasam, la concejala de Limpieza ha acusado a Medina de ser "la maestra de la mentira", ante lo ésta ha pedido a la integrante del equipo de gobierno que tenga mayor consideración y respeto hacia la oposición.

