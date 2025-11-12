Una discusión en Fuengirola acaba con un hombre de 63 años muerto: detenido un joven por homicidio

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 25 años por homicidio tras una discusión en un bar de Fuengirola (Málaga). La víctima, tuvo que ser trasladada a un hospital de Málaga por las heridas que presentaba, donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos en estado muy grave hasta que, finalmente, perdió la vida a causa de una fractura craneal.

La investigación, que ha sido llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la comisaría local de Fuengirola, ha permitido averiguar lo sucedido y detener al autor de los hechos, que ya ha ingresado en prisión, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Los hechos se remontan a finales del mes de septiembre, en las inmediaciones del paseo marítimo Rey de España de la localidad de Fuengirola, donde al parecer se había producido una agresión a un varón de 63 años, el cual se hallaba tendido en el suelo inconsciente y con una herida sangrante en la cabeza, motivo por el que tuvo que ser ingresado en la UCI hasta que falleció como consecuencia de las heridas que presentaba.

Ante tales hechos, se hicieron cargo de la investigación los miembros del grupo adscrito a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de Fuengirola con el firme objetivo de esclarecer el homicidio.

Los agentes no contaban con testigos de lo acontecido, pero las pesquisas que se iban realizando apuntaban a que la víctima, en el momento de los hechos, se encontraba en compañía de su pareja y unos amigos.

En este contexto de ocio, se produjo una discusión con dos chicas que acabaron lanzando una bebida al grupo. A continuación, una de las implicadas llamó por teléfono a su pareja, e instantes más tarde, esta persona apareció en el local en compañía de otros tres amigos.

Este encuentro derivó en una discusión con el ahora fallecido, el cual recibió un golpe en el rostro que provocó su caída de espaldas, impactando contra el suelo la cabeza. Fue justo en ese momento cuando la víctima quedó tumbada inconsciente sobre un reguero de sangre, huyendo sus agresores apresuradamente del lugar.

Continuando con la reconstrucción de los hechos, y mediante otras técnicas policiales, los agentes lograron identificar plenamente tanto al individuo que agrede al hombre como a los acompañantes, los cuales, momentos antes del ataque, se encontraban en una terraza próxima al lugar donde sucedieron los hechos.

Finalmente, el hombre ha sido detenido como autor de un delito de homicidio, cuya causa entiende el Juzgado de Instrucción número 1 de Fuengirola, que ha decretado su ingreso en prisión.