Rescatan a una mujer atrapada en un coche tras intentar cruzar el río Guadalmansa en Estepona

Las claves nuevo Generado con IA Una mujer fue rescatada tras quedar atrapada en su coche al intentar cruzar el río Guadalmansa en Estepona. El incidente ocurrió alrededor de las 16.00 horas, cuando el agua alcanzó la mitad de las ruedas del vehículo. Efectivos del Cuerpo Provincial de Bomberos de Estepona acudieron al lugar y lograron rescatar a la mujer, que viajaba sola.

Los ríos de la provincia de Málaga van cargados de agua estos días tras las borrascas que han azotado todo el territorio. Uno de ellos es el Guadalmansa a su paso por Estepona, donde una mujer ha tenido que ser rescatada este lunes tras intentar cruzar el cauce en su vehículo.

El aviso ha llegado alrededor de las 16.00 horas. La víctima al intentar cruzar el cauce del río Guadalmansa ha quedado atrapada a mitad del camino, ya que el agua le llegaba a la mitad de las ruedas.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado efectivos del Cuerpo Provincial de Bomberos de Estepona que, según han informado, han rescatado a la mujer, que viajaba sola, con éxito.