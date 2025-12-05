Cambio en una de las mayores empresas de Málaga: Ricardo Jurado sustituirá a Pablo Benavides como CEO de Opplus

Las claves nuevo Generado con IA Ricardo Jurado será el nuevo CEO de Opplus, reemplazando a Pablo Benavides tras 9 años en el cargo. El relevo se hará efectivo en enero, aunque Jurado ya está participando en la transición y conociendo la plantilla de 2.600 empleados. La empresa busca con este cambio consolidar su posición en el mercado y avanzar en su estrategia de expansión. Ricardo Jurado llega desde BBVA Technology, donde fue CEO, y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector.

Una de las mayores empresas de Málaga cambia de CEO. Opplus ha comunicado este viernes que Pablo Benavides, que ha estado 9 años en el cargo, no seguirá en el puesto y ha sido nombrado en su lugar Ricardo Jurado.

El relevo tendrá lugar en enero, aunque Jurado ya está en la empresa para hacer la transición, conocer la metodología de trabajo de esta firma y a la plantilla, que alcanza los 2.600 trabajadores.

Según ha indicado la empresa en un comunicado de prensa este cambio en la dirección "es un movimiento con el que la compañía busca seguir afianzando su posición en el mercado y avanzar en su estrategia de expansión de negocio".

Subrayan que la entrada de Jurado se produce "en un momento excelente para la empresa malagueña que ha conseguido tras todos estos años posicionarse como empresa referente en el sector BPO".

En este sentido destacan la gran aportación de Pablo Benavides durante estos 9 años. "Ha apostado en todo momento por un enfoque hacia la calidad de sus procesos, y sobre todo, hacia las personas. Su labor ha permitido preparar el terreno para afrontar nuevos retos", han indicado.

Jurado procede de BBVA Technology, sociedad del Grupo BBVA de la que ha sido CEO desde enero de 2024. Sus más de 20 años de experiencia en diferentes áreas de negocio del banco y su visión estratégica han sido determinantes para su incorporación a Opplus.