Así es el nuevo 'Málaga Satellite Center': la UMA, Vodafone y AST SpaceMobile se unen en un laboratorio de investigación

La Universidad de Málaga estrena un nuevo laboratorio de investigación en su campus, en colaboración con Vodafone y AST SpaceMobile. Este proyecto estará dedicado al desarrollo de servicios integrados de banda ancha móvil terrestre y satelital de órbita baja para mejorar las conexiones entre redes satelitales y 4G/5G con dispositivos móviles.

El nuevo laboratorio está ubicado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación y tendrá un papel protagonista en las actividades de formación e investigación de este centro.

El ‘Málaga Satellite Center Lab’ evolucionará en varias fases, comenzando con la investigación y desarrollo de nuevas funcionalidades, seguido de pruebas de validación de estos desarrollos para prepararlos para su lanzamiento comercial.

Asimismo, se culminará con la creación de herramientas que agilicen el funcionamiento de la red y automaticen su operación.

Uno de sus principales objetivos es facilitar la validación de versiones de software, integrando funcionalidades innovadoras que incorporan nuevos estándares globales 3GPP, optimización de la cobertura, mitigación de interferencias y el desarrollo de herramientas robustas para la gestión de redes.

Servicios

Estas iniciativas permitirán mejorar la oferta de servicios de Vodafone, optimizar la experiencia del cliente y potenciar el rendimiento de los servicios de SatCo. (Satellite Company, la empresa conjunta entre Vodafone y AST SpaceMobile).

El primer proyecto del laboratorio contará con la colaboración de Meta, con el objetivo de optimizar y garantizar una alta calidad en las llamadas de audio y vídeo de WhatsApp, asegurando una comunicación de excelencia a través de redes híbridas espaciales y terrestres.

Junto al apoyo público, Vodafone también está invirtiendo en proyectos privados orientados a generar nuevas oportunidades para la empresa y sus socios. En conjunto, estas inversiones ayudarán a consolidar a Málaga como un centro de tecnología e innovación satelital a nivel mundial.

Este laboratorio albergará además una estación terrestre como la que Vodafone utilizó para su exitosa videollamada directa desde el espacio, que permitirá validar configuraciones y servicios propios y de otros operadores conectados a los satélites BlueBird de AST SpaceMobile antes de lanzarlos comercialmente.

Satellite Center.

La presentación del proyecto ha contado con la presencia del rector de la UMA, Teodomiro López, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, Nadia Benabdallah, directora de Estrategia de Red e Ingeniería de Arquitectura en Vodafone Group, Juan Carlos Rubio, vicerrector de Transferencia, Emprendimiento y Empresa, y Chris Ivory, director comercial de AST SpaceMobile, entre otros.

Según ha detallado Benabdallah, se están desarrollando redes integradas entre el espacio y la tierra para eliminar las zonas sin cobertura de toda Europa. "Esto impulsará la soberanía digital tanto nacional como europea y garantizará una cobertura de banda ancha universal para consumidores, empresas y gobiernos", ha apuntado.