¿Tienes un lunar sospechoso? Esta IA detecta cáncer de piel de forma precoz con solo una foto

En Málaga, donde el sol es protagonista y las playas atraen a miles de visitantes cada verano, la exposición solar es un riesgo constante que va mucho más allá de las quemaduras ocasionales. “Aquí tenemos niveles de irradiación ultravioleta altísimos, una población que se triplica en verano y multitud de actividades al aire libre, tanto de ocio como profesionales”, advierte en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga la doctora Magdalena de Troya, jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Costa del Sol y directora del proyecto Soludable.

Su mensaje es claro: educar a la ciudadanía sobre fotoprotección y movilizar a instituciones y empresas para crear entornos que faciliten estas prácticas no es solo una recomendación; es una necesidad de salud pública.

“Queremos que las personas sepan cómo exponerse al sol de forma segura, pero también que existan sombras en los espacios públicos, dispensadores de crema solar en los trabajos al aire libre y normativas que lo respalden. Sin un entorno adecuado, pedir a la gente que se proteja es poco realista”, sostiene.

Soludable trabaja en dos frentes: la prevención primaria, fomentando hábitos saludables, y la prevención secundaria, centrada en la detección precoz del cáncer de piel. “La piel está visible para todos, pero si el paciente no consulta y si los sistemas sanitarios están saturados, la detección precoz se vuelve casi imposible”, señala, apuntando a las barreras de acceso que retrasan las citas en dermatología hasta un año en algunos casos.

Para combatir esta realidad, Soludable apuesta por la educación de la población, la formación de los profesionales de atención primaria y, ahora, por la innovación tecnológica. Forman parte de un proyecto internacional que, promovido por la empresa de cosméticos L'Oreal, ha desarrollado una aplicación de inteligencia artificial llamada SkinVision que permite ayudar al diagnóstico precoz del cáncer de piel.

“La herramienta permite que cualquier persona se fotografíe un lunar y, en menos de un minuto, reciba una evaluación de riesgo: bajo, intermedio o alto. En caso de riesgo, el estudio garantiza una cita rápida con un dermatólogo en hospitales públicos de Málaga, sin pasar por listas de espera”, explica. El proyecto se desarrolla en los tres principales hospitales de la provincia.

Lo innovador no es solo la tecnología, sino su integración en campañas de salud pública. “Queremos comprobar si la IA puede cribar eficazmente los casos, evitar consultas innecesarias y, sobre todo, adelantar diagnósticos. Un cáncer de piel detectado a tiempo se cura al 100% con una cirugía mínima; uno avanzado puede costar vidas y dejar secuelas físicas y emocionales muy graves”, advierte.

La doctora insiste en que esta herramienta no sustituye al criterio médico, sino que lo complementa: “Vamos a contrastar los resultados de la inteligencia artificial con el diagnóstico del dermatólogo, su dermatoscopio y, si es necesario, la biopsia. Queremos conocer sus puntos fuertes y débiles para mejorarla y ver cómo encaja en la práctica real”.

El potencial, dice, es enorme. “Si funciona, podremos plantear su incorporación al sistema sanitario público andaluz. Sería una revolución: menos costes, menos saturación y, sobre todo, vidas salvadas”. Mientras tanto, cualquier malagueño puede participar: basta con ser usuario de la sanidad pública, vivir en la provincia y descargar la aplicación.

“La inteligencia artificial puede acercar el conocimiento científico a la población y fomentar el autocuidado. Un paciente informado que colabora con su médico es un aliado formidable", argumenta De Troya, que resalta la dimensión educativa de esta tecnología: "La IA no es ni buena ni mala: depende de cómo la usemos. Por eso la sometemos a investigación”.

En paralelo, Soludable sigue promoviendo campañas de concienciación y talleres de fotoprotección. “Necesitamos ciudadanos responsables, pero también entornos preparados. La salud pública no depende solo de decisiones individuales: gobiernos, empresas y hospitales deben implicarse”, recalca.

Para la especialista, el objetivo final va más allá de curar. “Queremos una población sana y feliz. Educar en salud, integrar herramientas como la inteligencia artificial y facilitar el acceso a la detección precoz son pasos claves hacia ahí”, concluye.

Y lanza una invitación directa: “Que la gente se descargue la aplicación, se fotografíe sus lunares y participe. Son 30 segundos que pueden cambiar tu vida”.