Empacthy, el Tinder que junta a empresas con responsabilidad social y ONGs desde Málaga

Hay personas que gastan su vida entera buscando a una media naranja perdida en algún lugar del mundo, la persona ideal con la que compartir vida y valores. Y, ante la incapacidad de examinar una por una en persona a tantísima gente potencialmente afín, se crearon aplicaciones como Tinder. En ella, puedes conectar con otra persona de manera sencilla (deslizar a la izquierda si no te gusta, deslizar a la derecha si sí) para hacer un match perfecto que seguramente no se hubiera dado de otra manera.

Pero las herramientas para facilitar conexiones más afines no se quedan ahí. La startup malagueña Empacthy ofrece un match muy particular, entre la vocación de responsabilidad social corporativa de las empresas y las asociaciones u ONG. Unas quieren ayudar, las otras quieren ser ayudadas. Es de lo más natural que se tienda un puente entre ellas para conectar a las que tengan valores y objetivos similares... Y, para hacerlo posible, están en búsqueda activa de socios de tecnología y márketing.

El CEO de Empacthy, Daniel Szeitner, explica en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga que su plataforma es justamente "como un Tinder" que conecta empresas y asociaciones basándose en un "match de valores o de cultura" para aumentar las chances de éxito en la relación entre empresa y ONG. El objetivo es "que haya un encaje cultural" y que las entidades puedan "trabajar a largo plazo".

"Las grandes compañías ya tienen resuelta su acción social, pero las pequeñas y medianas empresas no tanto o hacen cosas pero no de manera frecuente ni recurrente", analiza Szeitner: "Esta plataforma lo que busca es facilitar y digitalizar todo ese proceso de acción social".

Por un lado, para las asociaciones es fundamental contar con "visibilidad y fondos", ya que muchas veces no es sencillo acceder a financiamiento privado. Por otro lado, las empresas necesitan "desarrollar la acción social de manera simple" sin tener que emplear un experto en patrocinio. Es por ello por lo que está creando una herramienta que permita realizar el proceso de la forma más sencilla y así evitar que las empresas gasten "un tiempo que no tienen".

El CEO de Empacthy comparte que la versión uno de la plataforma, "un prototipo", ya está finalizada y pronto estará en línea para hacer los primeros testeos y ajustar la experiencia a los usuarios. Es para dar esos siguientes pasos que Szeitner quiere incorporar un par de socios al proyecto: tanto de tecnología o CTO como de márketing o CMO.

"Lo que no se comparte, no inspira", resume el emprendedor. Es por ello por lo que la plataforma también genera "contenido reputacional" como notas de prensa, fotos y videos, de manera que tanto la asociación como la empresa no tienen que preocuparse por la generación y difusión. Además, para las compañías, involucrar a sus empleados en actividades sociales es "clave" para fidelizarlos y la plataforma también los acerca a estas actividades.

¿Cómo funciona? "Las ONGs, fundaciones o asociaciones se dan de alta en la plataforma y describen su perfil, sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, sus valores... Quedan entonces a la espera de un match", explica Daniel Szeitner: " Empacthy los pone en contacto y los asiste "a través de un acuerdo de patrocinio" para que puedan avanzar en la relación.

Este proyecto tuvo sus primeros pasos en Argentina, pero se desarrolla en Málaga gracias a su "potencialidad de ecosistema de innovación social". Antes de decidir trasladarse a la capital de la Costa del Sol, Szeitner analizó varios ecosistemas de emprendimiento en España, incluyendo Madrid, Barcelona, Alicante y Sevilla.

Málaga ganó por distintas variables. Él destaca "la interrelación institucional" entre el Polo Digital, el Parque Tecnológico y la Diputación, así como los programas de aceleración y formación que se ofrecen en la ciudad. De hecho, su proyecto está incubado en distintos programas; como el de la EOI en el Polo Digital, el de La Noria o el de Impact Hub y Mentor Day.

Por todos ellos se mueve Szeitner con un objetivo: encontrar a esas medias naranjas interesadas en el impacto social con conocimientos de tecnología y márketing para unirse como cofundadores del proyecto. Su previsión es comenzar una ronda de inversión una vez esté validado el prototipo y haya un equipo profesional en marcha. Y así, Empacthy aspira a convertirse en "la herramienta referente que conecta el mundo empresarial y asociativo".