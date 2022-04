Cómo aprovechar el talento que viene a teletrabajar a Málaga: "Si no interactuamos, son turistas"

"Los teletrabajadores son el futuro... parcialmente", comenzó calificando el director general del Málaga TechPark, Felipe Romera, con vocación de síntesis del debate que se venía. Junto con Antonio de la Prieta, managing director de Accenture Technology; Iván Salguero, director de Selección de The Adecco Group en Andalucía, y José Almansa, presidente de la agrupación Nómadas Digitales Corporativos; Romera ha protagonizado este jueves un debate en el foro Nómadas digitales y atracción del talento: claves para competir en el mercado internacional, organizado por El Confidencial, el Ayuntamiento de Málaga y Vodafone.

Almansa ha sido uno de los oradores más contundentes en cuanto a la necesidad de implicar a los teletrabajadores foráneos en el ecosistema local, abriendo un debate en la —muy atractiva para faenar a distancia— Costa del Sol: "Si no entras en contacto con el nómada digital, si no interactuas con ellos, no deja de ser un turista", ha afirmado, después de considerar un "pecado" solo ofrecerles "disfrute" y no aprovechar toda su formación y experiencia para que revierta en el ecosistema.

"Que existan en la provincia nómadas digitales es el mayor atractor de empresas. Globant no conocía Málaga, pero antes de impulsar su sede aquí ya tenía a 20 empleados. De alguna forma, la acumulación de teletrabajadores hace que las empresas se muevan para tenerlos cerca. Es uno de los grandes activos de Málaga en estos momentos, quizás el que más. Es quizás el aliciente más importante que tenemos ahora para que las grandes empresas se vengan", ha argumentado Romera, que ha resaltado que se trata de la provincia española que más habitantes ha ganado durante la pandemia de la Covid-19.

Almansa ha subrayado la importancia de que los nómadas digitales quieran ir a Málaga "porque ocurren cosas, no solo por las facilidades": "Hay que crear comunidad, dinamización y contarlo bien", ha planteado, tras lo que ha apostado por "conseguir que se active como innovador" ese teletrabajador.

"En base a nómadas digitales no vamos a cambiar el gran problema de este país, que es no hay innovación privada", ha contraargumentado Romera, que ha defendido que el ecosistema "no va a vivir solo de gente de fuera": "Tenemos que empezar a cambiar nosotros mismos", ha dicho en referencia a la necesidad de educación —ha señalado a las administraciones públicas— de talento innovador autóctono para satisfacer las demandas del sector. De acuerdo con los cálculos de Vodafone, Málaga necesitaría hasta 10.000 trabajadores más solo para trabajar en tecnología.

Por su parte, el director de Selección de The Adecco Group en Andalucía, Iván Salguero, ha admitido que atracción de talento foráneo es una solución "a corto plazo" ante la "carencia de perfiles".

"¿Málaga, el Silicon Valley de España, la California europea? Aquello es otra cosa, pongámonos en referencia; aunque es verdad que aquí vamos a ser una referencia de ecosistema pequeño-mediano", ha resumido Romera sobre el atractivo de la provincia, "un lugar pequeño donde ocurren cosas y en el que será muy apetecible para vivir y trabajar", lo que también le aporta una ventaja competitiva, la coordinación entre compañías para trabajar en un proyecto común: "En Madrid o Barcelona, es imposible porque son ecosistemas demasiado grandes; pero aquí lo conseguimos".

"No tiene que ser Silicon Valley, California, ni nada por el estilo. Málaga ya es una marca, es mejor que en otros sitios digan: Quiero ser la Málaga de aquí. Hay que crear su propio relato", le ha dado la razón Almansa, que ha defendido un ecosistema con "su propia identidad, su propia marca, y la capacidad de hacer algo diferente: ahí es donde tiene valor".

¿Y el futuro? El presidente de Nómadas Digitales ha señalado al sector cripto; Antonio de la Prieta, al metaverso, y el director del Málaga TechPark lo ha aterrizado a Málaga con la ciberseguridad. "En cinco años, otras estarán copiando el camino de Málaga", ha sentenciado el managing director de Accenture.

