Los emprendedores comparten cómo crecer desde Málaga en la vuelta presencial de Biznaga Valley

"No hay micro, no hay diapositivas, hay bachata de fondo, esto no tiene floritura ninguna", adelantó el coordinador del acto, Sergio J. Ramos, antes de presentar a los ponentes. Se trata del retorno a los eventos presenciales de la comunidad malagueña de jóvenes emprendedores Biznaga Valley, que celebró en la tarde de este sábado un encuentro para hablar de crecimiento (Growth) para empresas emergentes (Startups).

Los ponentes, Pavel Mazuelas y Jesús Vivas, son miembros de la propia comunidad que salieron a la palestra para compartir sus conocimientos. No demasiado lejos del ejemplo de las BarCamp malagueñas, sin invitados externos a los que impresionar ni cortapisas, la intervención inicial de Mazuelas y Vivas fue mínima: rápidamente, fue la propia comunidad -varias decenas de emprendedores, edad media menor de 30 años, mayoría masculina- la que se apropió del evento, convertido en una conversación grupal.

Vivas recalcó la importancia de un "crecimiento sostenido", no basado en acciones puntuales, sino en el análisis del mercado y la clientela. Mazuelas, que se definió como "autodidacta total", destacó en un momento la importancia de "crear comunidad en torno a tu industria", justamente lo que ocurría en ese mismo momento en el establecimiento del Muelle Uno.

¡Volvemos a vernos!



Y esta vez, vamos a hablar de Growth para Startups.



- 🗓 Jueves, 3 de febrero

- ⏰ 19:00

- 👥 Invitados: @Pavelmaz (Head of Growth en Passporter) & @Jesusvivas11 (Product Marketing en Minimum run)

-📍Lugar: Kaleido (Muelle Uno)https://t.co/16CS9UklB3 — ◾️Biznaga Valley (@biznagavalley) January 26, 2022

Biznaga Valley

Dentro del crecimiento del ecosistema tecnológico de Málaga, cada vez son más los actores que demandan puntos de encuentro con otros emprendedores, inversores, estudiante u otros implicados en el mundillo.

Son tres las comunidades que actualmente más repuntan: la Málaga Startup Community -liderada por el vicepresidente de márketing de Genially, Pedro Calvo, y con actividades frecuentes como el encuentro con inversores entre cervezas o las charlas con profesionales-, Málaga Tech -el más reciente, impulsado por Víctor Gentile (Planet Dataset) y Juan Antonio Tejada (Kaikoo), que organiza los concursos de startups Outstandings- y la que hoy nos ocupa, Biznaga Valley.

Su origen está en un café de Sergio J. Ramos (SeedRocket) con Nacho Martín, de Nicehop, y Jesús Vivas, de Minimum Run. "Dijimos: Con la gente que tú conoces y la que yo conozco, podemos organizar algo y, por lo menos, tener un sitio donde charlar, compartir herramientas, eventos, noticias...", narró Ramos en una reciente entrevista con este periódico.

Crearon una comunidad en Discord, esto es, una plataforma que permite que un mismo grupo de personas participe en varios canales de conversación temáticos simultáneos e invitaron a personas que conocían relacionadas con el hub tecnológico malagueño. Actualmente, más de 350 personas forman parte de esta congregación, en la que comparten herramientas, ofertas de trabajo, artículos interesantes, convocatorias de eventos o simplemente charlan un rato.

