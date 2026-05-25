La historia del Audi que acompañó durante 34 años la vida de Vicente, un comisario jubilado que luchó contra ETA

El Audi que ha dado todas las alegrías a este excomisario durante tres décadas. Rubén Martín

Las claves

Las claves Generado con IA Vicente, comisario jubilado que luchó contra ETA, tuvo durante 34 años un Audi Coupé negro que marcó su vida y la de su familia. El vehículo fue adquirido tras una etapa difícil en su carrera policial y se convirtió en símbolo de resistencia, intimidad y recuerdos familiares. El Audi formó parte de rituales, viajes y momentos especiales, siendo un refugio y una extensión del carácter de Vicente. Tras su venta, el coche dejó un vacío en la cochera y una huella imborrable en sus seres queridos, que conservan recuerdos y pequeños objetos como legado emocional.

La cochera número 31 de la Plaza Cristóbal Toral conserva el mismo olor a cemento frío y a polvo antiguo. La misma luz amarillenta cae desde la rampa y se queda suspendida en el aire, dibujando sombras largas sobre el suelo.

Todo permanece igual, salvo una ausencia muy concreta: el espacio exacto donde durante 34 años descansó un Audi Coupé negro, bajo, de dos puertas. Hoy ese rectángulo vacío funciona como una marca, como una cicatriz silenciosa. Ahí ya no está el compañero de Vicente.

Durante años fue imposible pensar en esa plaza sin pensar en él. No solo por el vehículo, sino por el ritual. Vicente llegaba despacio, sin prisas innecesarias. Maniobraba con una precisión casi ceremoniosa, como quien repite un gesto aprendido de memoria. Apagaba el motor y se quedaba unos segundos dentro, sentado, en silencio, con las manos aún apoyadas en el volante. Como si el coche necesitara despedirse antes de quedarse a solas. Ese gesto se repitió miles de veces. Hasta que dejó de hacerlo.

Hace apenas dos semanas, el Audi salió por última vez de ese garaje para no volver.

Vicente tiene 80 años —81 cumple en abril— y ha pasado gran parte de su vida al volante de ese coche. No fue uno más. Fue el coche. El único con el que muchos recuerdan haberle conocido. El que acompañó ascensos profesionales, mudanzas forzadas, viajes familiares, silencios largos y conversaciones que solo se tienen cuando la carretera avanza y no hay prisa por llegar. Durante casi toda una vida, ese Audi fue una extensión de su carácter: sobrio, discreto, firme. Siempre en su sitio.

Llegó en un momento clave. Vicente lo compró tras pasar por una dura etapa como policía. Sufrió amenazas, tentativas, avisos de no te queremos aquí. Fue comisario, con destino en Bilbao en los años más duros de ETA. Su vida estuvo marcada por la responsabilidad y el riesgo. Una carta bomba cambió el rumbo de su trayectoria y lo destinaron a Antequera, en la otra punta del país, a 863 kilómetros de la que era su casa. El Audi apareció entonces como una especie de recompensa silenciosa. No era un lujo ostentoso ni una compra impulsiva. Era un premio íntimo, ganado a pulso.

Lo adquirió a través de su compadre Pepe, padrino de su hija, quien tenía un concesionario en el polígono de Antequera (actualmente pertenece a SEAT). Su hijo tenía unos catorce años entonces. No recuerda cuánto costó. A esa edad, el dinero no importa. Lo que sí recuerda es la sensación: estar ante algo importante. No era un coche cualquiera. Era ese coche.

El interior del vehículo.

No era especialmente práctico. Un coupé de dos puertas para una familia numerosa. Parecía, sobre el papel, una mala idea. Pero precisamente por eso se convirtió en algo especial. No era para todo. Era el que se elegía cuando se quería algo distinto.

Dentro, el Audi tenía algo de santuario. Antes de arrancar, Vicente necesitaba comprobar que todo estaba en orden. Durante años, por motivos de seguridad, revisaba los bajos buscando el miedo adherido al chasis mientras la familia esperaba a cierta distancia. Eran tiempos en los que la amenaza no era una idea abstracta. Era real, concreta, cotidiana.

Después venía el otro ritual, el que provocaba bromas y prisas ajenas: la mopa blanca —ya ennegrecida por el uso— con la que quitaba el polvo antes de moverlo. Hasta que no quedaba impoluto, no salía de la cochera. No se movía sucio. Nunca.

Colgando del retrovisor, una pulsera de la Virgen del Rocío y una pequeña bandera de España acompañaban cada trayecto. No eran adornos. Eran amuletos. Señales de identidad. En la radio, cintas de casete: ABBA, música de su juventud, canciones de otra época. Apenas se escuchaban cuando iba lleno de niños, pero siempre estaban ahí, como una banda sonora constante, fiel.

Los viajes no siempre eran cómodos. Tres niños atrás, sin puertas traseras, con el calor antequerano entrando por las ventanillas, convertían cada trayecto en una pequeña prueba de resistencia. Hoy se recuerdan con humor escenas que entonces se vivían con resignación: rodillas encajadas, codos invadiendo espacios ajenos, sudor, quejas. El aire acondicionado funcionaba, pero no hacía milagros. Aun así, nadie dudaba en subirse.

Para Daniel, el hijo de Vicente, el Audi fue también libertad. Durante el servicio militar, cuando la disciplina lo ocupaba todo, coger aquel volante y conducir hasta Tarifa significaba recuperar, aunque solo fuera por unas horas, la sensación de decidir por uno mismo. Aquellos primeros viajes largos al volante quedaron grabados. Cuando años después supo que se vendía, la pena fue inmediata. No se iba solo el coche de su padre. Se iba una parte de su propia historia.

De ese vínculo quedan objetos pequeños: un llavero gastado, la bandera que colgaba del retrovisor. Detalles mínimos que concentran una carga emocional enorme.

Para Carmen, la nieta que ha vivido con Vicente desde que tenía dos años, el Audi es directamente su infancia. No hubo otro coche en su imaginario. Desde que nació, ese fue el vehículo en el que se montaba con su abuelo, el lugar desde el que miraba el mundo mientras avanzaba. Cuando piensa en él, no piensa en el motor ni en la carrocería. Piensa en la pulsera colgando del retrovisor. En la radio de cintas. En ABBA. En canciones antiguas españolas. Sonidos que hoy funcionan como una máquina del tiempo.

Ir en él era saber que el viaje se haría corto. No porque condujera rápido —todo lo contrario—, sino porque el trayecto se llenaba de conversación. No eran charlas cualesquiera. Eran conversaciones distintas, pausadas, propias de alguien que ha vivido mucho y no necesita impresionar.

Cuando iban solos, ella solía sentarse delante. Si este iba lleno, aceptaba el asiento central. Las discusiones por quién iba delante se resolvían siempre igual: echándolo a suertes.

Algunos recuerdos destacan con una claridad especial. Cuando Carmen tenía 6 años, un viaje de madrugada, camino del aeropuerto para dar una sorpresa navideña a la familia en Mallorca. Maletas, sueño, secretos compartidos. El Audi esperando abajo, cargado de ilusión.

Otro momento llegó muchos años después, cuando a Vicente ya se le notaba la edad, aunque él insistía en disimularla con una seguridad que solo tenía él. Aquel día de lluvia se empeñó en llevar a sus nietas al instituto, convencido de que unas gotas no iban a poder con toda una vida al volante. En la cuesta de la casa de su hijo, el viejo alemán dio un pequeño amago de rendirse.

Las ruedas patinaron, el motor protestó y durante cinco segundos pareció que se quedaban allí mismo. No pasó nada, pero bastó para provocar alguna risa nerviosa y para recordar, de golpe, que el tiempo también pesa incluso sobre quienes parecieron invencibles.

Hubo también un último paseo. No estaba anunciado como tal. Fue uno de esos trayectos que parecen normales mientras suceden y que solo después revelan su importancia.

La parte trasera del vehículo.

El Audi salió despacio de la cochera, como siempre. Vicente condujo con la calma de toda la vida, sin acelerar más de lo necesario, escuchando el motor como quien reconoce una voz familiar. Transitó calles conocidas por donde hacía sus principales trayectos: la comisaría, la casa de su hijo, el Nacimiento de la Villa. Recorridos tantas veces repetidos que parecían saberse solos el camino.

Dentro, el ambiente era distinto. No había prisa. Tampoco demasiadas palabras. El salpicadero de auténtica caoba, gastado por el tiempo, reflejaba la luz suave de la tarde. En el retrovisor, la pulsera de la Virgen se balanceaba suavemente con cada bache. La radio dejaba sonar una cinta antigua. Los primeros acordes de Waterloo empezaron a reproducirse. Una canción escuchada cientos de veces, pero que esa tarde sonaba diferente.

Vicente hablaba. No del futuro. No de la venta. Habló de antes. De viajes antiguos, de personas que ya no están, de pequeñas anécdotas que solo cobran sentido cuando alguien se detiene a contarlas. Las palabras llenaban el habitáculo, como si cada frase quedara suspendida en el aire mientras avanzaba.

En un momento dado, el Audi se detuvo. Una calle cualquiera. Una pausa breve. Vicente dejó el motor al ralentí durante unos segundos. Tocó el volante. Miró alrededor. Luego volvió a arrancar. Nadie dijo nada. No hacía falta. Fue un adiós sin voz.

El paseo no fue largo ni corto. Fue exactamente lo que tenía que ser. Regresó a la cochera como tantas otras veces. Se apagó el motor. Vicente permaneció unos instantes sentado, en silencio. Después abrió la puerta y salió despacio.

Dos días más tarde, el Audi abandonó definitivamente ese espacio. El comprador se lo llevó para usarlo en el campo, lejos del asfalto urbano que ya no lo quería. El destino final, el polvo de los caminos, parecía un insulto para un vehículo que nunca se movió sucio. Vicente observó cómo arrancaba. Las lágrimas aparecieron sin pedir permiso. Solo dijo una frase, breve y definitiva:

—Ahí se va ya, adiós—.

Hoy, el hueco de la cochera sigue vacío. Pero el Audi continúa existiendo en quienes lo vivieron. En el hijo que conserva el llavero. En la nieta que aún asocia ciertas canciones a un asiento trasero. Pero sobre todo en Vicente, que al pasar por ese espacio sabe que allí estuvo una parte de su vida.

Porque hay coches que no se miden en kilómetros, sino en recuerdos.

Rubén Martín es estudiante de la facultad de Periodismo en la Universidad de Málaga y participa en la sección La cantera periodística de la UMA a través de la cual EL ESPAÑOL de Málaga da su primera oportunidad a los jóvenes talentos.