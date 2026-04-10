Mazda CX-6e, el nuevo eléctrico de Mazda

Las claves nuevo Generado con IA Mazda presenta el nuevo CX-6e, un SUV eléctrico con diseño sofisticado y elementos inspirados en la filosofía japonesa "Kodo - Alma del movimiento". Incorpora una batería LFP de 78 kWh que ofrece hasta 484 km de autonomía, con carga rápida del 10 al 80% en solo 24 minutos. El motor trasero proporciona 258 CV y permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 185 km/h. Destaca por su tecnología avanzada, incluyendo una pantalla de 26 pulgadas con calidad 5K y sistemas de asistencia al conductor; su precio parte desde 42.000 euros.

El nuevo Mazda CX-6e es la última incorporación a la gama europea de modelos totalmente eléctricos de la marca japonesa. Es un SUV sofisticado y elegante, que adopta una estética que representa el diseño “Kodo - Alma del movimiento” que cada vez aprecian más conductores, con un equilibrio entre versatilidad, dinamismo y acabados artesanos.

Su exterior se complementa con un habitáculo atractivo y de sofisticado diseño, en línea con el concepto japonés del ma, la belleza del espacio vacío.

El Mazda CX-6e es un vehículo eléctrico a baterías que complementa la gama híbrida de Mazda. Lleva una batería de fosfato de hierro y litio (LFP) de 78 kWh y carga rápida, que le proporciona una autonomía de hasta 484 km con una carga completa.

Vista trasera del Mazda CX-6e

Su propulsión se realiza a través de las ruedas traseras, donde está situado el motor eléctrico, que proporciona 258 CV y le permite acelerar de 0 a 100 en 7,9 segundos, con una velocidad máxima de 185 km/h.

El CX-6e permite cargar a 195 kw/h en carga continua, por lo que consigue pasar del 10 al 80 % de carga en 24 minutos. Otro tema es encontrar ese tipo de cargadores, no muy habituales todavía por nuestra geografía.

En cuanto a la conectividad, dispone de reconocimiento de voz multilingüe y control por gestos, además de un completo equipamiento de sistemas avanzados de asistencia al conductor en el que no falta el asistente de tráfico y crucero o el mantenimiento de carril de emergencia.

Interior del Mazda CX-6e

La amplia pantalla de 26 pulgadas preside el salpicadero y da acceso a las tecnologías del habitáculo. El nuevo Mazda CX-6e fusiona la filosofía japonesa, un diseño cuidado hasta el último detalle y tecnologías de vanguardia.

La sección frontal del Mazda CX-6e lleva la elegante y distinguible parrilla en forma de ala de Mazda. Esa visión se complementa con unos retrovisores laterales digitales muy estilizados, en forma de aleta de tiburón. En cuanto a la parte trasera, la zona de carga del Mazda CX-6e es versátil, con una capacidad de 468 litros, que crecen hasta 1.434 litros con la segunda fila de asientos abatida. Y para facilitar la carga y descarga de objetos grandes y voluminosos, el umbral de carga es bajo.

Este espacio se complementa con un maletero delantero, de 80 litros de capacidad, para guardar los cables de carga o equipaje ligero. La longitud total del Mazda CX-6e se va hasta los 4,85 metros. Las llantas son de dos tipos, ambas en negro con un diseño que imita la talla de un diamante. En la versión Takumi son de 19 pulgadas con diseño aerodinámico de cinco radios. Por su parte, la versión Takumi Plus monta unas de 21 pulgadas con cinco radios dobles.

Todo el interior es muy acogedor y rebosa espíritu japonés. Entre las superficies, destacan los detalles en tono plateado semimate y el acabado brillante de la cubierta de la consola central. Una banda iluminada en forma de ala recorre todo el ancho del salpicadero. El techo solar, que cubre casi la totalidad del techo del coche, inunda de luz natural el interior.

Vista lateral del Mazda CX-6e

El elemento central del puesto de conducción es una amplia pantalla táctil de 26 pulgadas, montada asimétricamente en el salpicadero, y que llega hasta el lado del acompañante. Tiene un diseño personalizable, partido en dos secciones, que permite que tanto el conductor como el acompañante accedan a información relevante de manera separada.

La pantalla tiene una relación de aspecto de 32:9 y una densidad de 201 píxeles por pulgada. Gracias a estas características, ofrece una calidad de imagen 5K, con un contraste de colores y una luminancia que permiten disfrutar de una altísima claridad visual, con cualquier condición de luz externa.

Las primeras unidades llegarán a los concesionarios a las puertas del verano, pero ya se pueden hacer pedidos del Mazda CX-6e. Su precio parte desde los 42.000 euros en sus versiones básicas.