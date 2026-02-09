La curiosa forma de dar a conocer un producto de la automoción con el gancho de San Valentín

Las claves nuevo Generado con IA La empresa Bra.car promociona sus vehículos de ocasión en Málaga con una acción especial por San Valentín. Un coche de Bra.car circulará y se aparcará en diferentes zonas de la ciudad el 11 de febrero, de 12:00 a 21:00. Los usuarios podrán seguir la localización del coche en Instagram y, subiendo una foto del vehículo con mención a la empresa, participarán en un sorteo. El premio para quienes cumplan los requisitos es una cena para dos personas en un hotel de cinco estrellas de Málaga.

Las redes sociales están en nuestro día a día para todo. De hecho, son mucho más usadas por los menores de 30 años que los medios tradicionales, como la radio o la televisión. Y si las empresas son creativas, las posibilidades de visibilidad se pueden multiplicar. Y así es como surge la idea de usar todas esas herramientas de cara a la festividad de San Valentín.

Eso es lo que ha pensado la empresa de vehículos de ocasión que está situada en el Polígono Santa Bárbara de la capital. Para ello, un vehículo de Bra.car estará circulando y se aparcará en diferentes zonas de Málaga durante el día 11 de febrero, entre las doce de la mañana y las nueve de la noche.

El vehículo estará geolocalizado en tiempo real. Habrá que entrar en el perfil de Bra.car en Instagram para seguir el recorrido del coche y la posición en tiempo real. Después habrá que subir una foto del coche a las stories, mencionando a la empresa.

Entre los que cumplan los requisitos se sorteará una cena para dos personas en un conocido hotel de cinco estrellas de Málaga capital. Una nueva forma de llegar al público dando visibilidad a la empresa.