OKT Global, la startup malagueña de cosmética que quiere triunfar en Europa, Latinoamérica o Dubái

Las claves

Las claves Generado con IA OKT Global, la startup malagueña, lanza su propia marca Frankie’s Labs para democratizar la cosmética funcional, natural y vegana. Han presentado líneas capilares y solares con resultados clínicos destacados, como su fórmula Hydra Gloss que mejora la hidratación capilar hasta un 62%. Su sérum antimanchas ha sido nominado a los "Óscar de la cosmética", logrando reducir manchas un 38% en 28 días según estudios clínicos. La empresa prevé aumentar su plantilla un 80% y expandirse en Europa, Latinoamérica y Dubái, además de abrir una tienda temporal en Plaza Mayor, Málaga.

La startup malagueña OKT Global ha trabajado durante años como socio industrial especializado en el desarrollo, fabricación y envasado de productos cosméticos para firmas nacionales e internacionales bajo marca blanca.

La empresa da ahora un paso más con la creación de una marca propia, a la que han llamado Frankie’s Labs. Sus creadores explican a EL ESPAÑOL de Málaga que su objetivo es "democratizar la cosmética funcional, natural y vegana".

Los gestores de esta startup, que está en el ecosistema de BIC Euronova y ha sido distinguida por Málaga Startup Network, aseguran que ofrecen "cosmética que funciona, para todos. Sin sobrecoste de lujo, sin ingredientes vacíos".

Recientemente han lanzado al mercado sus líneas capilares y solares con unos resultados, según dicen, "asombrosos".

Uno de los trabajadores de OKT Global en la empresa.

"En la línea capilar, nuestra nueva fórmula de hidratación profunda Hydra Gloss ha demostrado en tests in vivo hasta un 62% más de hidratación y hasta un 56% más de mejora sostenida, restaurando la fibra capilar desde dentro tras solo 10 aplicaciones. Son números que habitualmente solo ves en marcas de precio muy elevado", afirman.

También están desarrollando un protector solar SPF 50 de triple acción (antioxidante, hidratante y protectora de radicales libres) y un sérum antimanchas.

Este último producto ha sido nominado a los galardones conocidos en la industria como los "Óscar de la cosmética", un reconocimiento votado por profesionales del sector.

"Eso significa que lo que estamos haciendo en Málaga está a la altura de lo mejor del mundo. El sérum reduce visiblemente las manchas un 38% en solo 28 días, algo que hemos comprobado en estudios clínicos. Que eso sea reconocido internacionalmente nos da una gran responsabilidad", subrayan.

Vista del almacén de esta startup malagueña de cosmética.

La startup se encuentra en plena fase de expansión con nuevas instalaciones en el Polígono Santa Cruz de Málaga y colaboraciones estratégicas con el Bic Euronova y la Agencia TRADE.

Este desarrollo viene acompañado de una previsión de crecimiento de su plantilla en un 80% y de un plan de exportación en Europa, Latinoamérica y Dubái.

Han puesto además una tienda temporal en el centro comercial Plaza Mayor para dar a conocer su marca propia.

"Queremos que el consumidor experimente Frankie's Labs de primera mano. Podrá tocar, oler y probar los productos, conocer los datos detrás de cada fórmula y entender por qué la cosmética funcional no tiene por qué costar una fortuna. Es el primer paso de nuestra presencia en canal físico y una apuesta clara por Málaga como ciudad de referencia para la innovación cosmética", dicen.