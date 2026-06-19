Rosauro Varo y la disciplina del emprendedor: “El fracaso en los negocios es como una lesión para el deportista”

Las claves

Las claves Generado con IA Rosauro Varo comenzó su carrera empresarial en la hostelería en Andalucía, donde gestionó hasta 21 negocios antes de dar el salto a las telecomunicaciones. Su apuesta por Pepephone en 2012, cuando la empresa estaba en crisis, impulsó su trayectoria y convirtió a la compañía en el operador más dinámico de España en solo dos años. Varo defiende la importancia de aprender del fracaso en los negocios, comparándolo con una lesión para un deportista, y apuesta por decisiones basadas en datos y análisis. Se muestra optimista ante la revolución de la inteligencia artificial, pero advierte sobre la urgente necesidad de inversión en redes energéticas en España y critica el elevado absentismo laboral.

Más allá de ser el marido de Amaia Salamanca, Rosauro Varo (Sevilla, 1979) es un empresario que es capaz de equilibrar distintos perfiles. Su experiencia lo avala. Empezó en el mundo de la noche cuando estudiaba Derecho en Sevilla porque la paga de su padre no le alcanzaba para mucho más. Desde joven, tuvo claro que quería emprender: prueba de ello eran los pósteres de Bill Gates o Amancio Ortega en su habitación. Ya se estaba curtiendo un jovencísimo empresario.

En aquel entonces, las startups no existían y los negocios más disruptivos eran los relacionados con el mundo de la noche. “Llegamos a tener hasta 21 negocios de hostelería distribuidos en Andalucía y esos inicios nos dieron la oportunidad de emprender y luego pasamos a las telecomunicaciones”, explicó este jueves en el Ágora UTAMED.

Añadió que de su pasado en hostelería, lo más valioso eran los contactos y tratar con muchas personas diferentes.

Varo también es habilidoso en construir amistades con políticos de diferentes formaciones, como Susana Díaz o José María Aznar; pero prefiere ver la política desde fuera: “Es necesario tender puentes y tener buenas relaciones y cultivarlas”, destacó, con la curiosidad de que su madre fue diputada socialista.

Su salto a Madrid fue un movimiento estratégico. “Surgió la oportunidad de trasladarme junto a un socio para desarrollar lo que hoy es GAT en Madrid. Estoy muy contento de eso”, relató, pero subrayó que nunca ha perdido sus raíces: “He desarrollado mi carrera fuera, pero con el andalucismo por bandera y siempre es un placer venir al sur”.

Durante el acto, Varo recordó cómo su apuesta por Pepephone en 2012, en crisis, fue lo que catapultó su carrera: “El grupo Globalia decidió deshacerse de activos que no le eran atractivos. Pepephone perdía 3 o 4 millones al año, pero conocía el sector y veía potencial a un modelo tan enfocado en el cliente”. Apenas dos años después, la compañía era el operador más dinámico de España.

Tras la salida de Pepephone, dio un salto cualitativo hacia un sector “hiperregulado” como el de las VTC. “Cabify venía a competir en un sector liderado por los taxis. Creo que debe haber espacio para todos y que la competencia fue beneficiosa”. Su grupo, GAT, mantiene una participación del 5% en la compañía y es accionista de Telefónica.

Para Varo, el éxito y el fracaso son “dos grandes impostores”. “Las lecciones más valiosas se obtienen al analizar las causas de los errores, el fracaso para un empresario es como una lesión para un deportista”. Por eso, aunque la intuición desempeña un papel relevante en los negocios, las decisiones deben estar respaldadas por datos y análisis.

Su experiencia también abarca grandes consejos de administración. Uno de los que destacó fue el de El Español, donde conoció de cerca las habilidades de liderazgo de Pedro J. Ramírez; pero también se codeó con figuras relevantes de Prisa y Movistar. “No son mundos tan complicados, el que tenga un grupo de medios de prestigio con periodistas de prestigio es clave”.

La IA, la energía y el absentismo laboral

Varo se mostró optimista ante la revolución de la IA y defendió la fusión de esta tecnología con sectores tradicionales, sobre todo poniendo el foco en España: “Tenemos un problema urgente de inversión en redes para capitalizar la demanda energética que viene. Es un reto”.

Además, criticó las altas cifras de absentismo en España: “Antiguamente, Andalucía era uno de los lugares donde más se registraban, ahora es País Vasco y Navarra. Es un problema acuciante que preocupa a la CEOE, pero hasta los sindicatos consideran que no es sostenible”.

La lección de vida que guía su vida cotidiana es disfrutar de su trabajo. “Apenas necesito vacaciones, cuando pasan unos días, ya necesito volver. El emprendedor tiene que tomar decisiones constantemente que van de la mano del riesgo. Lo importante es aprender”, concluyó.