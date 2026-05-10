Miguel Bellido, el imperio de los cinturones que exporta a 30 países, va a abrir 20 tiendas propias y hará zapatillas

La compañía, de tradición familiar, apuesta por la sostenibilidad y el relevo generacional, con Sonia Bellido próxima a asumir el cargo de CEO.

El comercio electrónico ya representa el 25% de la facturación de Miguel Bellido, tanto en España como en el extranjero.

La empresa, reconocida por sus cinturones y carteras, exporta sus productos a 30 países y prepara el lanzamiento de una línea de zapatillas deportivas para el próximo año.

Miguel Bellido planea abrir 20 tiendas propias en las principales ciudades de España en los próximos cuatro años, comenzando por Málaga, Madrid y Barcelona.

Es raro entrar en cualquier tienda multimarca de moda masculina en España de calidad y que no haya cinturones o carteras de Miguel Bellido. Es una de las empresas históricas nacionales y está más viva que nunca.

Buena prueba de ello es que han dado un paso más con la apertura de tiendas propias. Abrieron una piloto en diciembre en Manzanares (Ciudad Real) donde tienen su sede central. Y esta semana han inaugurado un establecimiento en pleno centro de Málaga.

Es la génesis de un plan de expansión de calado. Félix Bellido, CEO de la compañía, explica a EL ESPAÑOL de Málaga que han empezado por la capital de la Costa del Sol porque "Málaga es un referente desde el punto de vista internacional y su proyección puede fortalecer nuestro proyecto en el extranjero".

La siguiente tienda estará en Madrid, "seguramente en septiembre u octubre", detalla Bellido. La idea es, según desgranan a este diario, abrir 20 establecimientos en las ciudades más importantes del país en los próximos cuatro años. Málaga, Madrid y Barcelona son las tres capitales elegidas para el arranque.

Félix Bellido tras la entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga. Carlos Díaz

Todas serán tiendas propias, sin franquicias. ¿Por qué deciden lanzarse a esta aventura tras 70 años con otro modelo? Bellido lo tiene claro. "La dinámica del mercado nos exige acercarnos más al consumidor final con este proyecto de retail para fortalecer la marca y desarrollar nuestro proyecto de internacionalización", expone.

Cabe señalar que Miguel Bellido no es solo una referencia en España. También llevan décadas exportando sus productos a tiendas de 30 países, siendo especialmente fuertes en Portugal, México o Puerto Rico.

El cinturón de piel ha sido su producto estrella durante muchos años. Pero la diversificación ha sido total. Diseñan, fabrican y comercializan de todo para el hombre.

Camisas, polos, carteras, corbatas, bolsos, mochilas, calcetines... Le faltaba el calzado. Hasta ahora. Bellido adelanta que "el año que viene tendremos una línea de sneakers (zapatillas deportivas) porque hay que responder a lo que demanda el consumidor final". También afirma que venden más polos o camisas que cinturones.

Crece la venta online

Miguel Bellido sigue fuerte en las tiendas multimarca y ha iniciado un proceso de apertura de tiendas físicas propias. Pero también son conscientes de que la venta por internet crece como la espuma e irá a más.

Bellido apunta que su comercio electrónico ya representa el 25% de la facturación tanto en España como en el extranjero gracias, entre otras cosas, a que es más sencillo vender por internet productos sin talla como una corbata, una mochila o una cartera.

Aglutinan la mayor parte de la producción en Manzanares, aunque también tienen como proveedores a otros talleres en España. Bellido subraya que "hay que compatibilizar la artesanía con los medios tecnológicos para tener precios asequibles", aunque están situados en una gama premium que va más allá con su marca Olimpo.

Alberto Bellido, Félix Bellido y el exfutbolista Miguel Torres en la inauguración.

Siempre hay controversia con los productos de piel. Bellido asegura que están totalmente orientados a la sostenibilidad. De hecho, explica que "estamos a punto de ofrecer diseños ecológicos en cinturones y pedimos que nuestros proveedores de piel tengan los certificados internacionales de empresas no contaminantes".

"No me voy a jubilar"

Miguel Bellido Martín era madrileño. Su padre era zapatero y él iba a seguir los mismos pasos. En los años 50 abrió un taller artesanal en su propio domicilio, pero se especializó en cinturones de piel en el que también colaboraba su esposa Pilar Quintián y echaban una mano sus cinco hijos.

Fue incrementando el número de clientes y en 1959 se fueron a un taller de 120 metros cuadrados en Madrid. En los años 60 muchos españoles emigraron y era difícil encontrar mano de obra, encareciendo los costes.

Fue por ello que decidieron mudarse a Manzanares (Ciudad Real). El negocio fue próspero y uno de los hijos, Félix Bellido, que con 14 años ya acompañaba a su padre para vender cinturones por toda España y con 16 años lo hacía solo, animó a su padre en 1975 a crear una sociedad anónima para dotar a la empresa de una estructura más sólida. Era Miguel Bellido S.A y se constituyó con 150 millones de pesetas.

Félix Bellido con Alberto Bellido, el director del proyecto de retail. Carlos Díaz

A lo largo de todos estos años ha sido una empresa 100% española y 100% familiar capitaneada por Félix Bellido y su hermano Alberto. Miguel Bellido falleció en 1992.

Félix Bellido tiene 81 años y asegura a EL ESPAÑOL de Málaga que no se piensa jubilar. "Tengo una edad avanzada, pero estoy en plenas facultades para apoyar este nuevo proyecto. Así que no, no me voy a jubilar", expresa.

Eso no quiere decir que no esté ya más que planificada la sucesión. Su hija Sonia Bellidoserá la CEO de la empresa "próximamente", aunque no especifica cuándo. Alberto Bellido es el director de retail, David Bellido es el director de la fábrica y Alejandro Bellido el director de exportación y gerente de la bodega que posee el grupo. Una tercera generación que dará un nuevo impulso a esta emblemática empresa española.