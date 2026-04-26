Miriem Diouri, experta fiscal: "Hay deducciones que afectan a muchos contribuyentes y se dejan pasar"

Las claves

Las claves Generado con IA La campaña de la Renta 2026 introduce nuevas deducciones y refuerza la protección para las rentas más bajas, mientras aumenta la tributación del ahorro en los tramos altos. Se consolidan incentivos fiscales ligados a la sostenibilidad, como la eficiencia energética y la movilidad eléctrica, convirtiéndose en herramientas habituales de planificación fiscal. Andalucía incorpora deducciones novedosas por gastos en gimnasio, actividades deportivas, veterinarios de mascotas y para personas con celiaquía, además de mejorar la deducción por nacimiento o adopción. La experta fiscal Miriem Diouri destaca la creciente complejidad del sistema y la importancia de revisar las deducciones, ya que muchas se dejan pasar por falta de asesoramiento.

La campaña de la Renta de este año 2026 llega con una serie de cambios que, sin suponer una transformación profunda del sistema fiscal, sí evidencian una evolución clara en la política tributaria en España. Así lo detalla la asesora fiscal Miriem Diouri, socia de MDG Asesores, con sede en Málaga. Para la experta, el IRPF de 2025 combina medidas de alivio para las rentas más bajas con un refuerzo de la presión fiscal en los tramos superiores del ahorro, al tiempo que consolida deducciones vinculadas a la sostenibilidad y amplía el papel de las comunidades autónomas en la configuración del impuesto.

A nivel estatal, una de las principales novedades es el refuerzo de la protección de las rentas más bajas mediante nuevas deducciones que buscan reducir la carga fiscal de los contribuyentes con menores ingresos. En el extremo opuesto, se incrementa la tributación del ahorro en los tramos más altos, con la subida del tipo hasta el 30% para bases que superen los 300.000 euros, según detalla Diouri.

Junto a ello, se mantienen los incentivos fiscales ligados a la sostenibilidad, especialmente los relacionados con la eficiencia energética y la movilidad eléctrica. Estas deducciones se consolidan como una herramienta habitual de planificación fiscal para muchos contribuyentes.

En paralelo, la Agencia Tributaria continúa reforzando los mecanismos de control y trazabilidad, con una atención creciente a productos financieros como los ETF y a determinadas ganancias patrimoniales que no están sujetas a retención, un ámbito donde la vigilancia fiscal se intensifica campaña tras campaña.

Sin embargo, es en el ámbito autonómico donde se concentran algunas de las novedades con mayor impacto práctico para el contribuyente medio, tal y como explica la asesora fiscal.

En Andalucía, la campaña de este año incorpora un paquete de nuevas deducciones que refleja un cambio de enfoque: una fiscalidad más orientada a la vida cotidiana. Por primera vez, se introduce una deducción por gastos en gimnasio y actividades deportivas, que permite deducir el 15% con un máximo de 100 euros. También se aprueba una deducción por gastos veterinarios de mascotas, con un 30% de los costes hasta un límite de 100 euros, y una deducción específica para contribuyentes con celiaquía, fijada en 100 euros por persona.

Además, se mejora la deducción por nacimiento o adopción, eliminando los límites de renta, lo que amplía su alcance a un mayor número de familias. También se flexibilizan determinadas deducciones relacionadas con el alquiler, especialmente para colectivos específicos.

Se trata, en conjunto, de medidas de cuantía limitada, pero con un carácter transversal que puede afectar a un volumen significativo de contribuyentes. Una tendencia que, según explica, responde a una lógica más social y de proximidad.

En este sentido, la experta fiscal subraya un problema recurrente en la aplicación de estas medidas: “Hay deducciones que afectan a muchos contribuyentes y se dejan pasar por falta de asesoramiento”.

Diouri apunta así a una de las claves de esta campaña: la complejidad creciente del sistema y la importancia de revisar con detalle las posibilidades de ahorro fiscal, especialmente en el ámbito autonómico, donde las diferencias entre territorios pueden marcar la factura final.