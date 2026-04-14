Mamen Blanco: “Somos la última generación que trabajará en equipos formados solo por personas”

Las claves nuevo Generado con IA El II Congreso foRHum reunirá en Málaga a expertos de toda España para debatir y mostrar aplicaciones reales de la inteligencia artificial en la gestión del talento. El evento destaca por su enfoque práctico, presentando herramientas y casos de éxito concretos para integrar la IA en recursos humanos. Ponentes como Jon Hernández y Cristina Aranda compartirán experiencias sobre la implementación de IA en áreas como salud mental, productividad y cultura organizativa. Mamen Blanco resalta que los asistentes aprenderán a crear equipos híbridos de personas y asistentes de IA, con soluciones aplicables de inmediato en sus empresas.

Los próximos 23 y 24 de abril, Málaga se convertirá en punto de encuentro para un centenar de profesionales en el II Congreso foRHum, un evento que reunirá además a ponentes de alto nivel procedentes de toda España para compartir experiencias, casos reales y nuevas formas de integrar la inteligencia artificial en la gestión del talento.

Hablamos con Mamen Blanco, secretaria técnica del congreso y una de sus ponentes, sobre el valor diferencial de esta edición y las claves que marcarán el encuentro.

El Congreso foRHum llega a Málaga los días 23 y 24 de abril. Para quien aún no lo conozca, ¿por qué debería marcarlo en su agenda?

Porque no es un congreso más. Es uno de esos encuentros de los que sales con ideas que puedes poner en práctica de inmediato.

La inteligencia artificial ya está transformando procesos clave en Recursos Humanos, desde la selección hasta la gestión del desempeño, y, sin embargo, muchos profesionales todavía no la están utilizando de forma estratégica.

Por eso hemos diseñado un programa muy centrado en la aplicación real: casos que ya están funcionando, herramientas concretas y decisiones que las empresas pueden empezar a tomar desde ya. En foRHum no hablamos solo del futuro, hablamos de lo que ya se puede hacer.

¿Qué hace que esta edición sea especialmente atractiva frente a otros eventos de recursos humanos en España?

Su especialización en inteligencia artificial aplicada al talento.

La mayoría de eventos dejan inspiración; este, además, deja soluciones. No hay teoría vacía ni tendencias genéricas. Hay reflexión estratégica, sí, pero siempre aterrizada a la realidad de las empresas: qué hacer, cómo hacerlo y con qué herramientas.

Ese equilibrio entre visión y ejecución es, para mí, lo que marca la diferencia.

Desde la organización, ¿qué experiencia habéis diseñado para que los asistentes no solo aprendan, sino que también conecten y generen oportunidades reales?

Hemos trabajado mucho más allá del contenido. Queríamos que la experiencia estuviera a la altura del momento que estamos viviendo.

Habrá dinámicas en el propio escenario para fomentar la participación y espacios de networking pensados de verdad para generar conversación y conexión entre profesionales.

Porque esto va de inteligencia artificial, sí, pero sobre todo va de personas.

En cuanto a los ponentes, ¿qué tipo de perfiles habéis reunido y qué valor diferencial aportan al congreso?

Hemos reunido perfiles que están aplicando la inteligencia artificial de verdad en sus organizaciones, no solo analizándola desde fuera.

Contaremos con referentes como Jon Hernández o Cristina Aranda, junto a especialistas que están abordando el impacto de la IA en ámbitos como la salud mental o la productividad real.

Ese es el gran valor diferencial: no vienen solo a hablar de inteligencia artificial, vienen a enseñar cómo incorporarla al trabajo diario.

¿Qué tendencias o temas imprescindibles van a encontrar los asistentes en esta edición?

Hay tres grandes ejes muy claros: cómo crear y entrenar tu propio equipo de asistentes de IA; cómo mejorar la productividad y la toma de decisiones en Recursos Humanos; y cómo atraer, desarrollar y fidelizar talento con inteligencia artificial.

Además, habrá una conversación imprescindible sobre su impacto real en el empleo, la cultura organizativa y la salud mental. Y no desde la teoría, sino desde lo que ya está ocurriendo en las empresas.

Además de ejercer como secretaria técnica del congreso, también participas como ponente. ¿Qué podrán llevarse los asistentes de tu charla sobre inteligencia artificial aplicada a RRHH?

Van a salir con algo muy concreto: saber crear su propio equipo de IA en menos de una hora.

Estamos ante un cambio profundo. Somos la última generación que trabajará en equipos formados solo por personas; a partir de ahora, trabajaremos en equipos híbridos, integrados por personas y asistentes de IA.

Mi enfoque es cien por cien aplicado. No es una charla para entender la IA de forma abstracta, sino para empezar a utilizarla de verdad en selección, formación, gestión laboral o cualquier otra necesidad del área. La idea es que cada asistente salga pensando: “esto lo puedo implementar ya”.

¿Cómo está impactando la inteligencia artificial en la gestión del talento y por qué es clave abordarlo en un evento como este?



Estamos en un cambio de era.

La IA no viene a sustituir el talento, viene a multiplicarlo, pero solo si sabes utilizarla. Y esa es la realidad: muchas empresas todavía no saben cómo integrarla de una forma útil.

La ventaja no será de quien más sabe de tecnología, sino de quien mejor conoce su trabajo y sabe trasladar ese conocimiento a asistentes de IA. Por eso los perfiles sénior tienen una gran oportunidad. Y también los perfiles júnior: quien domina estas herramientas puede multiplicar su productividad de forma radical.

El verdadero cambio no es solo tecnológico, es cultural.

Para quienes aún están dudando si asistir, ¿qué les dirías para convencerles en una sola frase?



Si sales igual que entras, habremos fallado; pero si aplicas lo que aprendas, la IA puede devolverte horas de trabajo desde el primer día.

Las entradas para asistir a este congreso pueden adquirirse en este enlace.