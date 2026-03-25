Kanzo Tech, la startup que convierte datos dispersos en conocimiento para una IA más fiable
La startup, fundada en 2023 y con alianzas en el ecosistema tecnológico de Málaga, apuesta por tecnologías semánticas y grafos de conocimiento y prevé superar los 6 millones de facturación en cinco años.
Más información: MetaMedicsVR: la startup malagueña que entrena a sanitarios en realidad virtual desde Irlanda a China
Kanzo Tech es una startup canaria fundada en 2023 que convierte grandes volúmenes de datos dispersos en conocimiento estructurado para sistemas de inteligencia artificial más fiables.
La empresa está especializada en tecnologías semánticas y grafos de conocimiento, y cuenta con un equipo reforzado por expertos reconocidos en web semántica y arquitectura de datos.
Ha logrado financiación pública y privada, y sus proyectos han sido seleccionados en programas estratégicos como NEOTEC y Espacios de Datos de la Secretaría de Estado de Digitalización.
Kanzo Tech busca consolidar su tecnología en sectores como salud, construcción y movilidad, prevé expandirse en Europa y aspira a superar los 6 millones de facturación en cinco años.
La startup Kanzo Tech nació en 2023 con la idea clara de ayudar a las organizaciones a transformar grandes volúmenes de datos dispersos en conocimiento estructurado y reutilizable que sirva de base a sistemas de inteligencia artificial más transparentes y fiables.
La compañía es de origen canario y tiene amplias conexiones con Málaga. De hecho, pertenece al ecosistema de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y ha sido distinguida por la red Málaga Startup Network.
Fue fundada por Mélida López y Francisco Sáez Bravo, especializados en tecnologías semánticas, grafos de conocimiento e infraestructuras de datos para inteligencia artificial explicable.
En 2024 el equipo se reforzó con la incorporación de José Emilio Labra, catedrático de la Universidad de Oviedo y referente internacional en web semántica, y de Ángel Iglesias, ingeniero especializado en grafos de conocimiento y arquitecturas semánticas.
"Detectamos un problema recurrente: aunque las organizaciones generan cada vez más datos, siguen teniendo enormes dificultades para integrarlos y convertirlos en conocimiento útil. Decidimos crear Kanzo para desarrollar tecnologías que permitan estructurar y conectar esos datos de forma más eficiente, facilitando la creación de sistemas de inteligencia artificial más transparentes, interoperables y alineados con los nuevos estándares europeos de gobernanza del dato", explican los fundadores a EL ESPAÑOL de Málaga.
Crecimiento
La empresa combina el desarrollo de producto propio con servicios especializados y proyectos de transferencia tecnológica en el ámbito de la I+D+i, lo que le ha permitido mantener una facturación sostenida desde sus primeros años de actividad.
En 2024 cerró una primera ronda de inversión con un socio industrial y obtuvo financiación pública a través de un préstamo de Empresa Nacional de Innovación (ENISA).
Dos de sus iniciativas fueron seleccionadas en programas estratégicos de innovación, entre ellos la convocatoria de Productos y Servicios para Espacios de Datos de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y el programa NEOTEC para empresas deep tech.
Actualmente Kanzo cuenta con un equipo de ocho personas e impulsa su expansión europea mediante un acuerdo de colaboración con la compañía alemana Think-it.
De cara a 2026, la startup prepara una nueva ronda de financiación y su participación en distintos consorcios nacionales e internacionales de I+D, con el objetivo de escalar sus soluciones y consolidar su posición en el ámbito de los datos y la inteligencia artificial.
Mercado por desarrollar
La compañía se posiciona en un nicho todavía poco saturado, el de las tecnologías semánticas y los grafos de conocimiento aplicados a entornos empresariales, y valida sus soluciones mediante pilotos y casos de uso reales en distintos sectores.
A corto plazo, Kanzo busca consolidar la adopción de su tecnología a través de proyectos piloto, especialmente en ámbitos como la salud, la construcción y la movilidad, donde la integración de datos complejos supone un desafío creciente.
A medio plazo, la empresa prevé ampliar su presencia en el mercado europeo combinando su participación en proyectos de I+D nacionales e internacionales con el desarrollo de alianzas comerciales con empresas tecnológicas e integradores.
Son optimistas hasta el punto de que prevén superar los 6 millones de euros de facturación en los próximos cinco años. La fórmula para conseguirlo, según indican, es "combinar licencias de nuestra plataforma tecnológica con servicios especializados y ampliando progresivamente nuestro equipo con nuevos perfiles en ingeniería de software, tecnologías de datos y desarrollo de negocio".