Málaga, una economía "robusta": prevé un crecimiento del 3,7% pero los problemas del AVE y el petróleo amenazan su impulso

Javier Font, Manuel Méndez, Francisco de la Torre y Antonio Pedraza, durante la presentación del barómetro.

Las claves nuevo Generado con IA Málaga lidera el crecimiento económico en Andalucía y España, con un incremento del PIB del 4,4% en 2024 y previsión del 3,7% para 2025. El empleo en Málaga crece un 9,58%, superando ampliamente la media nacional, mientras el turismo y el sector inmobiliario mantienen su dinamismo. La falta de infraestructuras de transporte, el acceso a la vivienda y los problemas energéticos son los principales retos para la sostenibilidad del crecimiento. Conflictos internacionales y el encarecimiento del petróleo amenazan el impulso económico de la provincia malagueña.

La provincia de Málaga continúa consolidándose como uno de los polos económicos más dinámicos de España y del sur de Europa. Así lo refleja el último barómetro presentado por el Colegio de Economistas de Málaga, que sitúa a la provincia por encima de Andalucía, España e incluso del entorno europeo en crecimiento económico, creación de empleo y actividad empresarial.

No obstante, este crecimiento ocurre en un contexto de incertidumbre por la prolongada interrupción de la conexión ferroviaria de alta velocidad con Madrid, a las puertas de Semana Santa, y en medio de la escalada del conflicto en Irán, cuyos impactos económicos ya se perciben en los precios energéticos y en las expectativas de crecimiento global.

El informe, presentado en su edición número 50, analiza la evolución de la economía provincial y confirma el dinamismo que Málaga viene mostrando en los últimos años. Durante la presentación, el decano del colegio, Manuel Méndez, ha destacado que el barómetro se ha consolidado como una herramienta de referencia para empresas, instituciones y ciudadanos.

"Málaga lidera el crecimiento económico desde hace meses en Andalucía y España", ha explicado Méndez, quien ha señalado que el informe refleja la profunda transformación económica y social que ha experimentado la provincia en los últimos años.

Sin embargo, ha advertido de que este crecimiento también genera nuevos desafíos estructurales que deben abordarse para garantizar su sostenibilidad. En la presentación del barómetro, Méndez ha estado acompañado por Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, Antonio Pedraza, vicedecano del Colegio, y Javier Font, secretario de la Junta de Gobierno y director del Servicio de Estudios Económicos.

Según los datos del barómetro, Málaga encabeza el crecimiento del Producto Interior Bruto en los últimos ejercicios. En 2022 la economía provincial creció un 8,5%, muy por encima del 5,3% registrado en Andalucía y del 6,2% de España. En 2023 el crecimiento fue del 3,6% (frente al 2,5% andaluz y el 2,7% nacional) y en 2024 alcanzó el 4,4%, mientras que la previsión para 2025 sitúa el incremento en el 3,7%.

Estas cifras también superan claramente a las del entorno europeo, donde la zona euro crece en torno al 1,4% y Alemania apenas alcanza el 0,2%, lo que confirma el diferencial positivo de la economía malagueña.

Este dinamismo se traslada también al mercado laboral. Málaga registra el mayor crecimiento del empleo, con un aumento del 9,58% en el número de ocupados, frente al 3,96% de Andalucía y el 2,77% de España. También destaca el incremento de la población activa, que crece un 8,29%, y el aumento de la afiliación a la Seguridad Social, que sube un 3,41%.

El paro continúa descendiendo, aunque a un ritmo más moderado que en el conjunto nacional, con una bajada del 0,64%. En la actualidad, la provincia supera los 600.000 ocupados y mantiene una tasa de paro cercana al 11,7%.

Turismo

El turismo continúa siendo uno de los pilares de la economía malagueña. El número de viajeros alojados en hoteles creció un 6,09%, superando el aumento del 3,65% registrado en España. Las pernoctaciones también aumentaron un 4,5%, frente al 1,52% nacional.

El informe destaca además un crecimiento equilibrado entre el turismo internacional y el nacional, cuando en barómetros anteriores predominaba claramente el visitante extranjero.

El tráfico aéreo también sigue creciendo. El aeropuerto de Málaga registró un aumento del 6,06%, consolidándose como la principal puerta de entrada de turistas al sur peninsular.

El sector inmobiliario continúa mostrando un fuerte dinamismo. El número de hipotecas creció un 23,7%, por encima del 16,49% registrado en el conjunto de España. El precio de la vivienda también continúa aumentando y alcanza ya los 2.833 euros por metro cuadrado tras subir un 16,14%.

El tejido empresarial muestra también señales positivas. La confianza empresarial aumenta un 8,23% y las exportaciones crecen un 11,07%, muy por encima del 0,99% registrado en España.

Las importaciones también aumentan con fuerza, con un crecimiento del 21,88%, frente al descenso registrado en Andalucía.

Retos

Sin embargo, el barómetro detecta algunas señales de ajuste. Las compraventas de vivienda registraron una ligera caída del 1,28%, mientras que el encarecimiento del mercado inmobiliario comienza a convertirse en una preocupación creciente, según han resaltado.

Para los economistas, el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de la provincia. Méndez ha afirmado que los precios han alcanzado niveles “inimaginables”, lo que supone una barrera para los jóvenes y también para las empresas que quieren atraer talento a Málaga.

A pesar de la buena evolución económica, los economistas han advertido de varios retos que podrían limitar el crecimiento de la provincia si no se abordan a tiempo.

Uno de los principales problemas es la falta de infraestructuras de transporte. Méndez ha señalado que la situación del transporte puede tener consecuencias en todos los sectores productivos y ha recordado que muchas de las inversiones necesarias dependen de decisiones que se toman a nivel estatal.

Otro desafío importante es la capacidad energética. El decano del colegio ha alertado de que la red eléctrica presenta ya problemas de saturación en algunos puntos, lo que podría dificultar la instalación de nuevas empresas.

La gestión del agua también preocupa a los economistas. Aunque las recientes lluvias han dado un respiro tras varios años de sequía, Méndez ha insistido en que la planificación debe adelantarse a los problemas. “No podemos actuar cuando ya tenemos la sequía encima”, ha advertido.

Entre los factores de riesgo se encuentran el elevado nivel de deuda pública, el déficit o la posible subida de los precios energéticos derivada de los conflictos geopolíticos, según han indicado los economistas.

“Tenemos una economía fuerte, pero el entorno internacional es inestable”, ha apuntado Méndez. “Debemos aprovechar este momento de fortaleza para prepararnos ante los desafíos que puedan venir”, ha añadido.