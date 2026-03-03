Málaga empieza a dejar atrás la cuesta de enero: baja el paro y se crean más de 4.000 empleos en febrero

Las claves nuevo Generado con IA El paro en Málaga bajó en febrero en 495 personas respecto a enero, situándose el total de desempleados en 110.430. Se han creado 4.181 empleos en febrero, alcanzando los 731.941 cotizantes a la Seguridad Social y consolidando la tendencia positiva interanual. El 73% de los parados en Málaga pertenecen al sector servicios, aunque este sector también registra el mayor descenso de desempleo en el último año. La contratación indefinida subió en febrero un 5,34%, mientras que la temporal descendió un 6,67%.

Málaga empieza a salir del bache laboral que supuso la cuesta de enero. Tras un arranque de año marcado por la destrucción de 11.198 empleos y el impacto de la temporada baja turística, febrero trae un ligero respiro al mercado de trabajo malagueño: baja el paro, suben las afiliaciones a la Seguridad Social y crece el peso de la contratación indefinida.​

Según los datos publicados por el Ministerio de Seguridad Social este martes, la provincia cerró febrero con 110.430 personas inscritas en las oficinas de empleo, 495 menos que en enero, lo que supone un descenso mensual del 0,45%.

Este recorte corrige solo en parte la subida registrada en el primer mes del año, cuando el paro aumentó en 1.050 personas coincidiendo con el fin de la campaña navideña y el parón turístico invernal.

​La comparación interanual es más positiva. En relación con febrero de 2025, Málaga cuenta ahora con 10.665 parados menos, una caída del 8,81% que consolida la tendencia de mejora del mercado laboral respecto al año pasado.​

De las 110.430 personas sin trabajo, 43.696 son hombres (39,57%) y 66.734 son mujeres (60,43%). Es decir, seis de cada diez desempleados en la provincia siguen siendo mujeres, exactamente la misma fotografía que se viene repitiendo en los últimos meses.​

Entre los menores de 25 años, el paro aumenta en febrero en 238 personas respecto a enero, lo que supone un repunte del 2,80%. Se trata de un dato que contrasta con la evolución del resto de edades, donde el desempleo sí baja en el mes.​

A pesar de ese retroceso puntual, la perspectiva interanual sigue siendo favorable para los jóvenes: hay 658 menores de 25 años parados menos que hace un año, un descenso del 6,99%. En el resto de edades, el paro se reduce en 733 personas en febrero (–0,72%) y en 10.007 en el último año (–8,96%).​

El peso del sector servicios continúa siendo determinante en la radiografía del desempleo malagueño. De las 110.430 personas en paro, 80.835 proceden de los servicios, el 73,20% del total. No obstante, el dato también muestra una mejora: el paro en este sector baja en 463 personas respecto a enero (–0,57%) y en 6.914 sobre el mismo mes del año anterior (–7,88%).​

La construcción registra 10.504 desempleados, 78 menos que en el mes previo (–0,74%) y 1.033 menos en un año (–8,95%), mientras que la industria se queda en 4.681 parados, 100 menos en el mes (–2,09%) y 470 menos que en febrero de 2025 (–9,12%).

La agricultura, más volátil, suma 2.249 desempleados, con un descenso de 43 personas en febrero (–1,88%) y de 372 en términos interanuales (–14,19%).​

Si enero supuso un duro golpe para las afiliaciones a la Seguridad Social, febrero cambia de signo. La provincia alcanza los 731.941 cotizantes de media, 4.181 más que en enero, lo que equivale a un aumento mensual del 0,57%. En comparación con febrero de 2025, hay 23.257 afiliados más, un crecimiento del 3,28%, que consolida una senda de creación de empleo que trasciende las oscilaciones estacionales.​

En el ámbito de la contratación, el mes de febrero se salda con 40.442 contratos inscritos, 552 menos que en enero (–1,35%). Los contratos indefinidos suben hasta 19.135, 970 más que en el mes anterior (+5,34%), mientras que los temporales caen hasta 21.307, 1.522 menos (–6,67%).

En el acumulado del año (enero y febrero), ya se han firmado 81.436 contratos, de los que 37.300 son indefinidos (45,80%) y 44.136 temporales (54,20%). La reforma laboral sigue dejando su huella en una mayor estabilidad relativa de las nuevas incorporaciones.

Valoraciones

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) valora los datos de febrero como la confirmación de una tendencia positiva en el mercado laboral. La organización considera que el mes consolida la reducción del paro y la creación de empleo, y que además marca el inicio progresivo de la temporada turística, en un contexto en el que la actividad está cada vez más desestacionalizada.

Así lo subraya Natalia Sánchez, vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de la CEM, quien destaca que la provincia continúa generando actividad económica a un ritmo que le permite seguir creando empleo. No obstante, matiza que en este comportamiento tiene un peso relevante la figura del fijo-discontinuo, lo que explica que el aumento de cotizantes sea considerablemente mayor que la bajada del paro.

De cara a los próximos meses, Sánchez apunta que el tejido empresarial afronta el arranque de la temporada con prudencia. En este sentido, muestra su preocupación por la reapertura de la conexión ferroviaria con Málaga y por los posibles efectos que esta situación pueda tener en la inminente Semana Santa y en la actividad turística del conjunto de la primavera, con el consiguiente impacto que pudiera derivarse sobre el empleo.

