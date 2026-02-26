Ya es oficial: cheque bebé de 1.200 euros para cada hijo nacido en pueblos de menos de 10.000 habitantes

Una madre con su bebé mirando por la ventana. iStock

Las claves nuevo Generado con IA La Diputación de Málaga ofrece un 'cheque bebé' de 1.200 euros por nacimiento o adopción en municipios de menos de 10.000 habitantes. La ayuda está destinada a familias con ingresos anuales inferiores a 25.000 euros y que estén empadronadas al menos dos años en el municipio. El objetivo es apoyar económicamente a familias con menos recursos y fomentar la natalidad en los pueblos pequeños para combatir la despoblación. El dinero podrá destinarse a gastos de alimentación, productos básicos y artículos para el cuidado del menor, con un máximo de 300 euros por concepto.

Cerca de 300 familias de municipios malagueños con menos de 10.000 habitantes podrán beneficiarse de una ayuda económica de 1.200 euros por nacimiento o adopción. El conocido como ‘cheque bebé’ ha sido convocado por la Diputación de Málaga, con un presupuesto total de 350.000 euros, según publica este jueves el Boletín Oficial de la Provincia.

El plazo para solicitar esta ayuda comenzará este viernes y permanecerá abierto hasta el próximo 26 de marzo. Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva, es decir, las solicitudes serán evaluadas según los requisitos establecidos.

La vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma, ha explicado que el objetivo es apoyar económicamente a las familias con menos recursos ante los gastos que supone la llegada de un menor.

Además, esta medida busca fomentar la natalidad y ayudar a mantener la población en los municipios más pequeños, contribuyendo a frenar la despoblación.

Esta ayuda es compatible con otras subvenciones similares concedidas por el Estado, la Junta de Andalucía u otras administraciones, aunque no podrá solicitarse si ya se ha recibido una ayuda equivalente anterior de la Diputación de Málaga.

Entre los requisitos, los progenitores o adoptantes deberán residir en un municipio de la provincia con menos de 10.000 habitantes y estar empadronados allí de forma ininterrumpida durante al menos dos años.

También deberán cumplir un límite de ingresos: la suma de los ingresos anuales de la unidad familiar no podrá superar los 25.000 euros, según la declaración de la renta de 2024.

El dinero podrá destinarse a gastos relacionados con el cuidado y mantenimiento del menor, como alimentación, productos básicos o atención diaria. También se incluyen artículos como carritos, sillas de paseo o coche, cunas, tronas o cambiadores, aunque en estos casos el gasto máximo subvencionable será de 300 euros por cada concepto.

Podrán incluirse gastos realizados entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2026, siempre que correspondan a nacimientos o adopciones producidos desde el 1 de enero de 2025 hasta la fecha de solicitud.