Málaga cerró el pasado año con una tasa de paro del 11,7%: la menor desde 2007

Las claves nuevo Generado con IA Málaga cerró 2023 con una tasa de paro del 11,7%, la más baja desde 2007. Durante la crisis, la tasa de desempleo en Málaga llegó a alcanzar el 36% en 2013. La provincia cuenta con 922.400 personas activas, de las cuales 814.300 están ocupadas y 108.000 paradas. Existe una brecha de género en el desempleo: 9% en hombres frente al 14,68% en mujeres.

Málaga acabó el año pasado con una tasa de paro del 11,71%. Dicho así no suena ni mucho ni poco, pero hay que analizar lógicamente el contexto.

Es la tasa más baja desde el año 2007, justo antes de que produjera la explosión de la burbuja inmobiliaria. Por tanto, es su mejor registro en los últimos 18 años.

Y no es baladí ya que durante los años de la crisis se llegó a estar muy mal, con una tasa de desempleo del 36% en 2013. Siempre es bueno ver de dónde se viene.

Málaga lleva varios años creciendo económicamente por encima de la media andaluza y nacional y eso se nota. Es una provincia generadora de riqueza y eso atrae a personas de otros puntos de España y del extranjero. Una buena prueba es el auge de la Málaga tecnológica.

Esa tendencia se refleja claramente en el empleo. Según los datos de la Encuesta de Población Activa publicados este martes por el INE, Málaga tenía en diciembre 922.400 personas activas, es decir, 922.400 personas con más de 16 años que quieren y pueden trabajar.

De ellas, 814.300 están trabajando (ocupadas) y 108.000 están paradas. No es récord de población activa, pero casi porque se alcanzó en el tercer trimestre de 2025 con 931.300. Lo mismo pasa con los ocupados, siendo el mayor registro el verano pasado con 816.900. No sería de extrañar que este verano se roce el millón.

La tasa de paro se obtiene dividiendo el número de parados entre la población activa. Cuanto más se incremente la población activa más difícil es que todos encuentren empleo, por lo que los índices de paro siguen altos.

En cualquier caso, la mejora es evidente. Málaga siempre estaba muy lejos de la tasa de paro nacional y en los últimos trimestres esa distancia se ha acortado. Se mantiene por encima (la nacional es del 9,93%) pero no está a años luz como en plena crisis.

Lo que no cambia es la diferencia entre hombres y mujeres, siempre en perjuicio de la mujer. La tasa de paro en Málaga de los hombres es del 9% y la de las mujeres del 14,68%.

Natalia Sánchez, vicepresidenta ejecutiva de la Confederación de Empresarios de Málaga, ha asegurado que “no sólo estamos logrando una paulatina desestacionalización turística, sino que hay sectores como la construcción o el inmobiliario, o el propio comercio, que han marcado un crecimiento continuado durante el año 2025”.

En este sentido, ha recalcado el “dinamismo económico de una provincia que continúa generando empleo durante tramos del año cada vez mayores”.