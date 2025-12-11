Málaga, entre las provincias con más desigualdad de renta de España pese al fuerte aumento de ingresos

Las claves nuevo Generado con IA La renta media neta por persona en Málaga subió un 10,3% en 2023, alcanzando los 12.950 euros, el mayor aumento de España, pero sigue en el tercio inferior nacional. Málaga es la cuarta provincia española con mayor desigualdad de renta, con un índice de Gini de 32,7 y una fuerte brecha entre el 20% más rico y el 20% más pobre (P80/P20 de 2,8). El 6,4% de la población malagueña vive con menos de 5.000 euros al año y el 21% no llega a 10.000, cifras que aumentan entre la población extranjera. La desigualdad es especialmente visible en municipios como Benahavís y distritos como Ciudad Jardín en la capital, donde conviven altos ingresos medios con elevados porcentajes de población con bajos recursos.

​La renta media neta por persona en la provincia de Málaga alcanzó en 2023 los 12.950 euros, con un incremento del 10,3% respecto a 2022, el mayor aumento de todas las provincias españolas, según el informe La distribución de la renta en Málaga 2023 publicado por el sindicato CCOO y elaborado a partir del Atlas de Distribución de la Renta de los Hogares del INE.

Pese a este avance, la provincia se mantiene en el tercio inferior del país: ocupa el puesto 39 en renta media por persona y el 37 en renta por unidad de consumo, con niveles que suponen alrededor del 84% de la media nacional.​

El estudio destaca que Málaga es la cuarta provincia española con mayor desigualdad en la distribución de la renta, con un índice de Gini de 32,7, por encima de la media andaluza y nacional.

El cociente entre el 20% más rico y el 20% más pobre (P80/P20) se sitúa igualmente en 2,8, lo que implica que los hogares con más ingresos casi triplican la renta de los que menos tienen.​

La precariedad en los tramos bajos es notable: el 6,4% de la población vive con menos de 5.000 euros por unidad de consumo al año, y el 21% no alcanza los 10.000 euros, porcentajes que sitúan a Málaga entre las provincias con mayor peso de los hogares con menos recursos.

A ello se suma una fuerte brecha por nacionalidad: entre la población extranjera, el 18,7% se sitúa por debajo de 5.000 euros y el 43,8% no llega a 10.000 euros, muy por encima de los porcentajes de la población española.​

El peso de los salarios y de otros ingresos

Los salarios representan el 58,3% de los ingresos de los hogares malagueños, porcentaje similar al andaluz, mientras que las pensiones suponen el 18,5%.

Llama la atención el peso de los “otros ingresos”, principalmente rentas de capital y similares, que alcanzan el 14,9% del total: solo Baleares presenta un porcentaje mayor en España.​

Este componente no salarial de la renta explica parte de los fuertes contrastes internos, especialmente en municipios turísticos y de alto poder adquisitivo.

El informe subraya que la combinación de bajos salarios medios, elevada desigualdad y fuerte peso de otros ingresos configura una estructura de rentas muy polarizada.​

Municipios ricos, municipios empobrecidos

En el ámbito municipal, las mayores rentas netas por persona se concentran en la franja litoral y en algunos municipios del interior con poca población.

Rincón de la Victoria lidera la renta neta media por persona con 15.614 euros, mientras que Benahavís encabeza la renta por unidad de consumo con 23.590 euros, frente a una media provincial de 19.335 euros.​

Vista de Rincón de la Victoria.

En el lado opuesto, municipios como Benamargosa, Salares, Iznate, Almáchar, Cútar o El Borge figuran entre los de menor renta, y concentran también los mayores porcentajes de población por debajo de 5.000 y 10.000 euros por unidad de consumo.

El informe señala el caso de Benahavís como paradigmático de la desigualdad: combina la renta por unidad de consumo más alta con un 13,2% de población por debajo de 5.000 euros y un 27% por debajo de 10.000 euros, muy por encima de la media provincial.​

¿Qué pasa en la capital?

En la capital, los distritos Centro, Este y Ciudad Jardín presentan las rentas medias más elevadas tanto por persona como por unidad de consumo.

Estos barrios son también los que menos dependen de los salarios en sus ingresos y los que registran mayores porcentajes de “otros ingresos”, que rondan el 28–29% frente al 13% de media ciudad.​

El distrito de Ciudad Jardín es el más desigual de Málaga capital, según el informe presentado por CCOO.

Sin embargo, el distrito de Ciudad Jardín aparece como el más desigual de toda la ciudad, con un índice de Gini de 40,8 y un cociente P80/P20 de 3,7. Es el distrito con tercera mayor renta media, pero también el que tiene el porcentaje más alto de población por debajo de 5.000 euros (8,1%) y uno de los mayores por debajo de 10.000 euros (22,2%).​

Comarcas

Por comarcas, la capital y la Costa del Sol Occidental concentran el 67% de la población provincial y el 69,2% de las rentas totales de los hogares. La renta neta media por persona es de 13.847 euros en Málaga–Costa del Sol y de 12.912 euros en la Costa del Sol Occidental, las dos únicas por encima clara de la media provincial.​

El informe concluye que siete de las nueve comarcas aportan más población que renta reciben, mientras Málaga capital absorbe una proporción de renta 3,1 puntos superior a su peso demográfico. Esta divergencia territorial, unida a las brechas internas por municipios y distritos, sitúa la desigualdad como uno de los rasgos centrales de la realidad socioeconómica malagueña.