La startup Research Agora Collective gana el XXIII Premio Junior del Ayuntamiento de Málaga

El ganador y los finalistas del Premio Junior del IMFE en Málaga.

Research Agora Collective SL se ha alzado con el XXIII Premio Junior para Empresas del Ayuntamiento de Málaga, gestionado por el IMFE y dotado con 10.000 euros, en una gala celebrada en el Teatro Echegaray.​

El certamen, que impulsa el autoempleo y la consolidación del tejido empresarial juvenil, distingue proyectos por su creación de empleo, originalidad, grado de consolidación y contribución al desarrollo económico de la ciudad.​

La firma premiada ha diseñado una plataforma digital de ciencia abierta que permite difundir contribuciones breves revisadas por pares, reduciendo el desperdicio de conocimiento y favoreciendo evaluaciones más plurales y rigurosas de la investigación académica.​

Su modelo se apoya en tarifas diferenciadas y suscripciones institucionales que generan empleo cualificado e innovación tecnológica desde Málaga, alineándose con iniciativas internacionales de reforma de la evaluación científica como DORA y ARRA.​

Un momento de la gala celebrada en el teatro Echegaray.

Junto a la empresa ganadora han llegado a la fase final Oneclub App SL, 5 Sentidos Salud y Bienestar SL, Laura Bernal – Comienzos, Dulcero Pastry S. Coop. And., Juan Pablo Montoya Santa – Dastx, Cliché Gallery, Nos Casamos S. Coop. And., Xcelentech, Álvaro Torrent Calvo – Host Helper AI, Paula Ruiz López – La Maruja Bakery y Armony Duo ESPJ.​

El jurado ha estado integrado por representantes de la Universidad de Málaga, la Confederación de Empresarios, la escuela de negocios ESESA, el IMFE y el voto ciudadano emitido a través de redes sociales y del concurso televisivo difundido por Canal Málaga RTV.​

El Premio Junior, convocado ininterrumpidamente desde 2002, ha recibido casi 900 candidaturas en 23 ediciones, consolidándose como una de las principales herramientas municipales de apoyo al emprendimiento y a la creación de empleo entre jóvenes malagueños