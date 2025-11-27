Málaga selecciona a sus seis empresas finalistas para los Premios Andalucía Trade 2025

Las claves nuevo Generado con IA Málaga ha seleccionado a seis empresas finalistas para representar a la provincia en los Premios Andalucía Trade Empresa Andaluza del Año 2025, compitiendo en seis categorías distintas. Las compañías finalistas son TUPL Spain, Puertas THT, MetaMedicsVR, DHV Tecnología Espacial Avanzada Malagueña, Vodafone Intelligent Solutions-VOIS y Dcoop, abarcando sectores como innovación, industria, startups, internacionalización, inversión y trayectoria empresarial. Los premios buscan reconocer la contribución de las empresas andaluzas en la creación de riqueza y empleo, así como su papel en la innovación y proyección internacional. El jurado provincial de Málaga estuvo compuesto por representantes de la Junta de Andalucía, la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios y entidades empresariales locales.

Casi 300 empresas andaluzas concurren este año a la primera edición de los Premios Andalucía TRADE Empresa Andaluza del Año 2025. En Málaga, el jurado ya ha elegido a las seis compañías que representarán a la provincia en estos galardones, organizados por la Consejería de Economía y cofinanciados con fondos Feder.

Estas empresas competirán por los galardones finales junto a las seleccionadas esta misma semana en las otras siete provincias por sus respectivos jurados. De entre todas ellas, se elegirá a los ganadores finales en cada una de las seis categorías.

Los premios se otorgarán en Innovación y Transferencia de Conocimiento, Desarrollo Industrial, Startups, Desarrollo Internacional, Invest in Andalucía y Trayectoria Empresarial.

Tienen por objeto impulsar el reconocimiento de las empresas andaluzas y de la importante labor que realizan en la creación de riqueza y empleo en la comunidad, a través de la innovación y la proyección internacional.

La reunión del jurado provincial de los premios en Málaga estuvo presidida por el delegado de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en la provincia, Antonio García Acedo.

Formaron parte del mismo el secretario general de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Málaga, José Mª. Gómez Pretel; la secretaria general adjunta de la Confederación de Empresarios de Málaga, Dolores Olmo Arana, el director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Aertec, Antonio J. Zafra Ibáñez, y el delegado de EL ESPAÑOL de Málaga, Ángel Recio.

Los seis finalistas por Málaga

TUPL Spain (Innovación y Transferencia de Conocimiento)

Especializada en inteligencia artificial y automatización de operaciones. Destaca por su inversión en I+D, patentes en EE. UU. y alianzas globales.

Puertas THT (Desarrollo Industrial)

Más de 35 años fabricando puertas de acero. Ha modernizado procesos, ampliado su capacidad y duplicado plantilla en la última década.

MetaMedicsVR (Startups)

Firma de realidad virtual aplicada a la formación sanitaria, con presencia en más de diez países y soluciones con impacto social y formativo.

DHV Tecnología Espacial Avanzada Malagueña (Desarrollo Internacional)

Referente europeo en tecnología espacial, exporta a más de 40 países y participa en misiones con NASA y ESA.

Vodafone Intelligent Solutions – VOIS (Invest in Andalucía)

La multinacional ha consolidado en Málaga un centro tecnológico que supera los 1.000 empleos cualificados, reforzando el ecosistema innovador.

Dcoop (Trayectoria Empresarial)

Cooperativa referente del agroalimentario español, con 75.000 socios y presencia en 80 países. Destaca por su modernización y apuesta tecnológica.

Una vez conocidas las seis empresas finalistas en las seis modalidades en cada una de las ocho provincias, corresponderá al jurado principal de los premios elegir las ganadoras en cada una de las categorías.

El jurado regional estará presidido por Carolina España Reina, consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, portavoz del Gobierno andaluz y presidenta de Andalucía TRADE. Del mismo participarán la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA); el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio; una empresa de reconocido prestigio y un representante de un medio de comunicación.

Los premios son honoríficos y carecen de dotación económica, aunque tanto las empresas finalistas provinciales como las regionales se benefician de las acciones de comunicación que organiza Andalucía TRADE.

Además, las empresas galardonadas pueden usar la leyenda Finalista o Ganadora de los premios Andalucía TRADE.

Igualmente, se otorga a las finalistas un diploma conmemorativo y a las ganadoras una estatuilla de un león del Patio de los Leones de la Alhambra, como símbolo de un monumento que tanto ha dado a conocer Andalucía en el mundo.