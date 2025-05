Miriem Diouri, asesora fiscal: "Muchas personas pierden dinero en la renta simplemente por no marcar una casilla"

El 30 de junio es la fecha límite para presentar la declaración de la Renta 2025, correspondiente al ejercicio fiscal 2024. Con novedades fiscales, fechas clave y nuevas herramientas digitales, esta campaña trae consigo cambios que conviene conocer para presentar la declaración correctamente.

Cada renta ofrece oportunidades para ajustar legalmente la cuota a pagar. La clave está en saber qué deducciones, reducciones o ajustes aplicar según tu situación personal, tal y como explica Miriem Diouri, socia fundadora de MDG Asesores y experta en planificación fiscal.

La asesora fiscal ofrece una guía eficaz para no pagar "ni un euro de más", con diferentes consejos profesionales a tener en cuenta para ahorrar lo máximo posible y evitar datos erróneos.

1. Deducciones personales y autonómicas

"Muchas personas pierden dinero simplemente por no marcar una casilla", explica Diouri. "¿Tienes hijos? ¿Alquilas? ¿Hiciste una donación? Cada comunidad autónoma tiene sus propias deducciones además de las estatales", añade la asesora.

Hay algunas poco conocidas, como por compra de material escolar o nacimiento de hijos, "pero que pueden suponer ahorros significativos".

Consejo profesional: Consulta el listado de deducciones autonómicas de tu comunidad y compara con tu situación familiar. Solo con esto, puedes aumentar el importe a devolver o reducir tu cuota a pagar.

2. Planes de pensiones

Si durante el año has aportado a un plan de pensiones, puedes reducir tu base imponible hasta 1.500 euros, según detalla Diouri, y añade que esta cifra puede aumentar si el aportante es tu cónyuge con ingresos bajos. "No es deducción directa, pero sí reduce la renta sobre la que tributas".

Consejo profesional: Si tu tipo marginal es medio-alto (más de 30.000 euros anuales), esta es una de las herramientas más eficaces para reducir tu carga fiscal. "Eso sí, es una ventaja diferida: hoy pagas menos, pero tributarás al recuperar el dinero en el futuro", explica. Lo interesante es que tributarás a un tipo previsiblemente inferior, pues tus ingresos serán inferiores en la jubilación.

3. Compensación de pérdidas y ganancias

Si has vendido acciones, criptomonedas o inmuebles, Hacienda quiere su parte del beneficio… pero también "te permite compensar las pérdidas que hayas tenido este año o en los cuatro anteriores".

Consejo profesional: No olvides declarar las minusvalías (por ejemplo, si vendiste acciones con pérdidas). Muchas personas no lo hacen y pierden el derecho a compensarlas en el futuro. "El propio programa de renta te lo calcula si introduces bien los datos", explica la asesora.

4. Reducciones por trabajo y actividades económicas

Tanto si eres asalariado como autónomo, existen fórmulas para reducir lo que pagas. Para trabajadores con rentas bajas o irregulares, o que se han desplazado por trabajo, hay reducciones específicas que muchas veces pasan desapercibidas.

Consejo profesional: No des por bueno el borrador si cambiaste de empleo, tuviste más de un pagador o trabajaste por cuenta propia. "En autónomos, cada gasto deducible cuenta: desde el móvil al coworking, pasando por formación o suministros del hogar si trabajas desde casa, proporcionalmente".

5. Familias, discapacidad y deducciones anticipadas

Las deducciones por maternidad, familia numerosa o discapacidad son compatibles entre sí y pueden llegar a 1.200 euros por cada situación. Además, se pueden cobrar mes a mes o como parte de la declaración.

Consejo profesional: Si no pediste el abono anticipado en su momento, no lo pierdes, según detalla Diouri. "Puedes aplicarlo ahora. Solo necesitas asegurarte de marcar bien las casillas y aportar el NIF de los hijos o familiares a cargo".

La asesora asegura que el borrador "no es la verdad absoluta" y es necesario estudiarlo a fondo. "Cada año, miles de contribuyentes aceptan el borrador tal cual… y pierden deducciones por no revisarlo. Hacienda no siempre tiene todos tus datos (como donaciones, alquiler o aportaciones".

"Revisa punto por punto antes de confirmar. Un asesor fiscal puede ayudarte a ver lo que el borrador no te muestra. A veces, el ahorro está en los detalles", subraya la socia fundadora de MDG Asesores.