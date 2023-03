El Palacio de Ferias de Málaga celebra 20 años ante el aplauso de toda la economía local

Por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) han pasado más de 9 millones de personas en 20 años en más de 2.600 eventos. Ha sido y es un revulsivo para la economía malagueña, con un impacto económico estimado de más de 2.000 millones de euros, y eso genera que sea un lugar emblemático y querido para cualquier profesional. Así se ha podido demostrar este martes en la celebración oficial del 20 aniversario de la instalación, a la que han asistido más de 600 personas.

Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte, ha destacado los orígenes del Palacio -allá por 2003-, "en un contexto con muchas cosas por hacer, pero teníamos grandes capacidades". Bernal ha hecho hincapié en que el gran éxito del Palacio se debe a la "colaboración pública y privada, que es lo que nos ha hecho ser innovadores".

El consejero ha reconocido que el Palacio de Ferias de Málaga se ha quedado "pequeño" y ha señalado que es necesario ampliarlo porque "los que trabajamos en esto nos damos cuenta de que algunos congresos no se pueden hacer en Málaga por falta de espacio". "Málaga es grande, tiene muchos atractivos, es reconocida por su calidad de vida y hay que ampliar y mejorar el Palacio", ha recalcado Bernal, pidiendo el apoyo del resto de instituciones, especialmente del Ayuntamiento de Málaga.

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, ha afirmado que "hay sitio para crecer" y ha señalado que es "un edificio icónico en Málaga y en su actividad". "Ha sido un antes y un después desde el momento inaugural, supuso una posibilidad de hablar de Málaga como ciudad de congresos así como varios hoteles, con los que se ha creado una sinergia. Málaga necesitaba un equipamiento como este, estaba clarísimo, porque fortalece el tejido económico", ha añadido.

De la Torre ha subrayado que si Málaga consigue ganar la Expo de 2027 "pueden venir con mucha facilidad" la ampliación del Palacio de Ferias o la creación de un auditorio.

Ángel Asenjo, arquitecto del edificio, ha señalado por su parte que "me hizo mucha ilusión este proyecto cuando me lo encargaron Celia Villalobos y Francisco de la Torre. No me pusieron límites a que mi imaginación pudiera volar. Es el proyecto de mi vida, el edificio ha cumplido su labor y es una alegría que se haya quedado pequeño".

Durante el evento se ha premiado a empresas organizadoras y proveedores que son parte del día a día del funcionamiento del Palacio. En dos décadas lógicamente han trabajado miles de personas, pero como no se le puede dar un galardón a todo el mundo los reconocimientos han sido para Grupo Pacífico, Eventos del Motor, Macrun y Acersys. También a personas aliadas que han impulsado el dinamismo del Palacio a escala nacional e internacional como Felipe Romera y Juan Antonio López-Pitalúa.

Yolanda de Aguilar, directora del Palacio desde su apertura en 2003 hasta agosto de 2022 cuando fue nombrada secretaria general de Turismo de la Junta de Andalucía, ha recibido una mención especial y una gran ovación tanto por parte del personal del Palacio como del resto de asistentes.

"Ha sido una experiencia apasionante, con un equipo humano que es incomparable, una familia con valores... Fue difícil empezar, hemos vivido momentos de crisis como en todos los proyectos pero me he sentido privilegiada de haber tenido esta oportunidad que me dio Francisco de la Torre", ha dicho De Aguilar, quien ha bromeado asegurando que "no me da tiempo a echarlo de menos porque he pasado de tener un jefe incansable [Francisco de la Torre] a otro [Arturo Bernal]".

Sigue los temas que te interesan