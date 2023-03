Patricia, la profesora de FP malagueña que lleva a Nueva York a sus alumnos para aprender y hacer contactos

Un buen profesor marca en nuestras vidas. Todos tenemos algún nombre en la cabeza que nos trae buenos recuerdos por la labor que hacía esa persona desde las aulas y por lo mucho que nos guio de cara a nuestro futuro. La malagueña Patricia Santos es una de esas docentes. Un buen grupo de chavales deben pensar en ella al hacer ese ejercicio de reflexión, de hecho. Actualmente es profesora de Formación y Orientación Laboral (FOL) en el Instituto Isidoro Sánchez de Málaga capital y ha sido elegida en dos ocasiones (2018 y 2021) en los premios Educa como la mejor docente de Formación Profesional (FP) de España.

No era demasiado complicado encontrar motivos para elegirla, puesto que es una de las profesoras de la FP andaluza que más innova a través de actividades relacionadas con el emprendimiento enmarcadas en su proyecto estrella: FP visible, FP calidad; con él trata de visibilizar la Formación Profesional y que su prestigio trascienda a toda la sociedad.

Este mismo mes, por ejemplo, ha sacado a sus alumnos y alumnas del módulo de Imagen Personal y Caracterización de las aulas para llevarles a Nueva York, donde han recibido una masterclass en The Makeup Academy New York City, con el objetivo de que aprendan de los mejores y creen redes de contactos, siempre tan importantes. Los jóvenes también han descubierto en el viaje una ciudad de "contrastes culturales" como es Nueva York y han salido de su zona de confort, algo que la propia Patricia valora también como aprendizaje.

Patricia estudió Derecho, pero no fue hasta cuarto de carrera cuando comenzó a darse cuenta de su vocación como docente. "Hoy en día agradezco mi base jurídica, que me viene muy bien en mi día a día trabajando", cuenta a EL ESPAÑOL de Málaga la profesora. Ahora da Formación y Orientación Laboral (FOL) en el Instituto Isidoro Sánchez de Málaga capital, como decíamos, que es su "destino definitivo". Allí se imparten las familias de FP de Imagen Personal, Automoción y Administración.

“A mí me tocó Caracterización e Imagen Personal. Empezamos allí porque hay una falta de orientación al alumnado tremenda. Hay muchos que llegaron al módulo mentalizados en el tema del maquillaje social y se acabaron dando cuenta de que es una profesión muy completa, puesto que existe la caracterización... y acaban abandonándolo”, lamenta. Patricia cree que el problema principal en este sentido es que no se visibilizan las salidas que tiene este módulo, que es “mucho más que ese maquillaje social”. “La caracterización es clave en el cine, en la televisión, en el teatro…”, sostiene la profesora, que tiene antiguas alumnas que ya han trabajado para el mismísimo Bayona.

Una imagen del viaje. Cedida

La primera vez que llevó a un grupo de alumnos a Nueva York, ella acababa de empezar en la docencia y tenía apenas veintipocos años. En aquel entonces, trabajaba en el IES Virgen de la Esperanza de La Línea de la Concepción, en la provincia de Cádiz, y se encargaba de organizar las actividades extraescolares. Convocó una reunión para que los chavales propusieran destinos para el viaje de final de curso y, con mentalidad adolescente, salieron solo los nombres de sitios como Ibiza o Ámsterdam. Sin embargo, una voz entre el público mencionó Nueva York, a lo que de inmediato otra voz le respondió que eso "era imposible". "Me dio pena que gente tan joven se autolimitara tanto en algo que no era tan difícil, así que fuimos a Nueva York, pero demostrándoles que hay que trabajar mucho para lograr lo que quieren. En ese momento les dije que 'nada es imposible, pero tampoco gratis'", recuerda.

Así que se puso manos a la obra para poner el mecanismo que permitiera ir a los chavales a Nueva York en marcha. En ese momento también se encargaba del módulo de Creación de Empresas y comenzó a preparar con los jóvenes actividades emprendedoras que les permitieran recaudar dinero. Así nació ese proyecto que tantas alegrías le está dando. "Los alumnos fueron gratis aquel año. Aprendimos mucho de gestión empresarial, fue una aventura maravillosa y no hubo ningún problema pese a que eran cien alumnos. Hicimos una visita muy bonita. Lo más bonito fue que a la vuelta me regalaron una plaquita donde me agradecían el esfuerzo por haber organizado el viaje, pero también añadían que me daban las gracias por enseñarles que nada es imposible", explica.

Patricia ve aquel viaje como "un cambio de chip". Pese a su juventud, se dio cuenta de que lo suyo era la docencia y llenar de realidad a los chavales. "Repetimos seis veces más el proyecto, hicimos viajes en la misma filosofía. Yo pensé que mi objetivo en la docencia era el de ser capaz de darle esa visión a la gente joven, la de que hay que luchar por las cosas y resistir pese a las dificultades", prosigue Patricia.

Una imagen de la masterclass que recibieron en el último viaje. Cedida

Unos años más tarde, Santos estuvo en un centro de hostelería dentro del IES El Picacho de Sanlúcar de Barrameda, también en Cádiz. "Creo que todo es cuestión de adaptarse. Nos replanteamos la necesidad de acercarnos o soñar con la profesión de la hostelería y pensamos que el destino ideal era París. Fuimos a Le Cordon Bleu de París, acudimos a masterclass, visitamos el museo del vino... La misma idea, pero centrado a la familia profesional que estábamos trabajando entonces", cuenta.

En Málaga ya llevó al alumnado de este módulo de Caracterización e Imagen Personal a Hollywood antes de la pandemia y ahora les ha acompañado a Nueva York. Más allá del esfuerzo de los jóvenes para recaudar fondos, Patricia confiesa que tienen una agencia de viajes aliada en Algeciras, TYE VIAJES, cuyos dueños son José Luis y María José. "Apostaron por el aprendizaje y rebajaron hasta sus honorarios para poder ajustar precios, facilitar pagos y acompañarme en el proceso. Son casi parte de nuestro proyecto también porque nos han acompañado desde el primer viaje. En esta ocasión también lo han hecho. Nos dan un precio muy ajustado", expresa, agradecida, la docente.

Patricia insiste en que "la experiencia en Nueva York nunca defrauda". Según Santos, el objetivo del viaje más allá de que reciban la masterclass de Adrián Ruilova en The Makeup Academy New York City, es que vean otra manera de vivir y trabajar, también que realicen una inmersión cultural acudiendo a museos. "Es muy útil para abrirles la mente, trabajar valores y lograr esa flexibilidad cognitiva tan necesaria de trabajar. Han hablado otro idioma, han usado otra moneda y se han enfrentado a problemas y a cómo solucionarlos. Es una experiencia vital muy interesante donde trabajamos mucho los valores", añade.

Otra imagen del viaje. Cedida

La FP

Al ser cuestionada por la situación actual en el mundo de la Formación Profesional, Santos afirma que "actualmente hay muchísimas oportunidades de empleo" gracias a ella. "El índice de empleabilidad es mucho más alto y permite la especialización dentro de las familias profesionales y el hecho de que ahora se introduzca una FP dual como algo continuo creo que es algo muy positivo porque va a permitir que incluso esa especialización sea de mayor calidad y ajustada a los requerimientos del mercado. Salimos todos ganando, empresas por localizar personal cualificado y alumnos por tener esa cualificación que requieren", añade.

Sin embargo, insiste en que "la FP no debe ser solo preparación para una búsqueda de trabajo", sino también algo "humanístico". "Por eso hemos intentado que en el viaje esta idea esté presente, la del desarrollo de habilidades blandas", comenta.

En Andalucía hay pocos centros donde se estudia el mismo módulo de Caracterización e Imagen Personal. Según Santos, hay uno en Cádiz capital, otro en Almería y otro en Sevilla además del de Málaga. "No hay más, pero creo que está ajustado por la demanda, la verdad. Aunque actualmente el mercado audiovisual crece muchísimo en España y eso provoca que se necesiten muchos técnicos, creo que todavía se necesita que se impulse aún más la televisión, el cine, el teatro... En Cádiz por ejemplo está la vertiente de los carnavales… La FP debe implantarse teniendo en cuenta la realidad del mercado y debe dimensionarse en función de las necesidades", opina.

Cree que Málaga "lo tiene todo" para apostar por la industria cinematográfica y teatral. "Tiempo, espacios, personal cualificado... Es el momento de que se animen aún más las producciones audiovisuales en Málaga y en toda Andalucía. Ojalá podamos retener el talento, que hay mucho, visibilizando la profesión de los técnicos. Como decía, hay quien abandona por no conocer la caracterización", manifiesta.

De hecho, sigue dispuesta a establecer acuerdos con el Teatro del Soho de Antonio Banderas para darle aún más alas a su alumnado. "Hemos hablado gracias a la red de networking con el director del Soho y ya hablamos de establecer acuerdos para que se procure la formación del profesorado, que haya esa transferencia de esos conocimientos y que tengan la posibilidad de desarrollar prácticas en el Soho de Málaga, que creemos que es una gran apuesta de Antonio Banderas y su equipo. Tenemos esas reuniones y esperamos que pronto se puedan crear esos lazos de colaboración", declara.

¿Un 'Goya' de la Educación ayuda o lastra?

“Para mí fue un honor recibir esos reconocimientos porque parten de la iniciativa del alumnado y creo que ellos son los objetivos primordiales de nosotros, los maestros y maestras. Para mí, que consideren que debía ser reconocida en este sentido es ya un premio para mí”, explica esta profesora, quien también reconoce que un premio así tiene luces y sombras: “Te ayuda a visibilizar una propuesta educativa, pero es cierto que en ocasiones te lastra porque no todo el mundo entiende que esto no deja de ser un reconocimiento, más allá de una palmadita en la espalda o un abrazo. Hay gente que se siente un poco ofendida en mi profesión por el hecho de que exista un reconocimiento con ese nombre, que es el de ‘Mejor Docente de España’. Su existencia hace que rechacen a mi propia persona y mi trabajo. Hay de todo, hay compañeros que se sienten súper orgullosos y lo ven como una opción para visibilizar buenas prácticas y otros no lo ven así”, añade.

A nivel institucional, reconoce, que con este título, a veces encuentra apoyo. Unas veces con más fuerza que otras, pero confiesa que al menos “te da esa opción de que se te escuche”. “Yo creo que, a pesar de que haya esa sombra, las luces pesan más, y se soporta el hecho de que te prejuzguen o que piensen que te crees más que otra persona, cuando, efectivamente, en realidad tenemos un trabajo que no se puede comparar. No puede haber un mejor docente que otro porque no hay ni una sola clase igual, entonces, es muy difícil saber si hay alguien que es mejor que otro, pero tiene ese lado positivo que ha permitido que visibilicemos, que trabajemos, por ejemplo, en mi caso, por una formación profesional para que, socialmente, se reconozca como un itinerario de primera. Así que vale la pena el peaje”, zanja.

Sigue los temas que te interesan