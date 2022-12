Impact Hub Málaga y La Noria incuban cuatro proyectos sobre 'economía plateada'

Noticias relacionadas Impact Hub invertirá 3 millones de euros en una tercera oficina de coworking en Málaga

Impact Hub Málaga ha incubado cuatro proyectos de emprendimiento en el sector de la llamada economía plateada dentro del programa europeo The Break impulsado por Impact Hub Madrid y EOI y que ha contado con la colaboración de La Noria de Diputación de Málaga.

The Break se ha desarrollado en Málaga en los últimos dos meses y ahora que llega a su fin los dos grupos de emprendedoras europeas participantes han presentado sus proyectos con el objetivo de aportar soluciones para resolver algunos de los retos de la conocida como economía plateada en la provincia de Málaga. Todas ellas han trabajado con el objetivo común de aportar ideas sostenibles capaces de potenciar la Silver Economy (economía plateada) frente al despoblamiento, generar empleo, reactivar las economías de las comarcas con mayor riesgo de envejecimiento en la provincia e impulsar las potencialidades de la Málaga rural.

Con este objetivo fueron presentados los siguientes proyectos:

The Bench (Ronda), una aplicación móvil que invita a los turistas a sentarse y recuperar la memoria de esta ciudad a través de historias de audio contadas por los propios habitantes mayores de Ronda. El proyecto ha sido presentado por Lavinia Mehedințu (coordinadora de proyecto), Ana Pogačić (responsable de comunicación y alianzas estratégicas), Samar Siala (directora de proyecto y desarrollo de producto) y Beata Dobsa (desarrollo de negocio y finanzas)

Zipify (Axarquía), plataforma para conectar personas senior residentes en la Axarquía con facilitadores de servicios de salud, manejo de nuevas tecnologías, gestiones por Internet o búsqueda de inquilinos para casas senior compartidas. El proyecto ha sido presentado por Laura Orlic (directora de proyecto), Krizstina Hadzsipetkova (desarrollo de producto), Alexandra Ursan (desarrollo y programación), Mariel Jumpa (comunicación) y Katie Kong (finanzas).

Andaluceo (Antequera), plataforma donde descubrir de la mano de los mayores malagueños la cultura y las tradiciones. Han presentado el proyecto: Coral Ruz (marketing y directora de proyecto), Ieva Baciute (directora de operaciones), Sophie Marie Ravel (desarrollo de negocio) y Anamaría Petani (comunicación).

SIMA (Ronda), plataforma para conectar la experiencia y el conocimiento senior con jóvenes ávidos de aprender y compartir. El proyecto fue presentado por Irina Janna Gebauer (estrategia y desarrollo de producto), Jasmina Gevezieva Berova (marketing), Jennifer Sawyer (Alianzas) y Carolina Tinoco (desarrollo de comunidad).

Oportunidades de la economía plateada en Málaga

La silver economy o economía plateada incluye todas aquellas actividades económicas, productos y servicios destinados a satisfacer las necesidades de los mayores de 50 años. Se espera que en la Europa de 2060, uno de cada tres habitantes tenga más de 65 años. Una tendencia similar de aumento de la esperanza de vida y de inversión de la pirámide de población seguirán el resto de los países desarrollados del planeta. Las formas de consumo cambiarán, por tanto, y las personas mayores se convertirán en el motor de la llamada economía plateada.

La Comisión Europea predice que, además de generar miles de millones en ganancias, la economía plateada contribuirá significativamente a la creación de empleo y al valor agregado bruto (VAB) de la Unión Europea (UE) para 2025. Esto supone que estamos ya asistiendo al nacimiento de nuevos productos y servicios adaptados a las necesidades de las personas pertenecientes a este sector de la población.

Esta oportunidad la vieron clara hace algunos años los proyectos malagueños que hoy son una realidad y que pudieron conocer de primera mano las emprendedoras europeas que, durante el mes de octubre y noviembre, han participado en el programa The Break. Las emprendedoras europeas de The Break pudieron conocer las necesidades de este sector de la población malagueña a las que debían dar respuesta y los retos específicos a los que se enfrentan en el ámbito rural de la provincia de Málaga gracias a la organización de dos sesiones de trabajo colaborativo.

En dichas mesas redondas participaron: Beatriz González Mora, directora general de servicios a la ciudadanía de Diputación de Málaga, Rafael Senen fundador del Instituto Cultural Europeo, Alberto Gamboa, fundador de Hogarum, Mary Boix Ochando, residente senior del cohousing Puerto de la Luz, Álvaro Artacho, fundador de Cuidelia Servicios, Natalia Cerón Santacruz, cofundadora de Hagamos Hogar, José González, CEO del la agencia de comunicación Comunicar Senior y Ramón Tudela, Responsable de Transferencia Interna de la Fundación Ageing Social Lab.

Además durante el pasado 18 de noviembre, el segundo grupo de emprendedoras participantes en el programa visitaron la cooperativa de cohousing senior Puerto de la Luz donde compartieron una jornada conviviendo con residentes en sus hogares e instalaciones de uso común.

The Break el primer programa de emprendimiento europeo femenino en Málaga

El programa de atracción de emprendimiento The Break: women entrepreneurship & internationalisation in Spain, forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El proyecto, promovido por la Escuela de Organización Industrial (EOI) e Impact Hub Madrid eligió a Impact Hub Málaga como una de las doce organizaciones implementadoras seleccionadas en toda España.

En su primera edición de este año veinte emprendedoras europeas han vivido en la ciudad de Málaga y han sido acompañadas por el equipo de mentoras de Impact Hub para el proyecto The Break formado por GloriaMartínez, Sol Giuliani, Daniela Elster, Anabel Zlaber y Salvador Moret. La coordinación del proyecto ha corrido a cargo de Aneta Quraishy.

Han colaborado en el proyecto The Break instituciones malagueñas como Diputación de Málaga, El Rayo Verde de la UMA, la FGUMA y empresas malagueñas como Maderoterapia Global, La Bienhecha, Instituto de Liderazgo Positivo, Qua Consultores, Thinking with You, Digital Lemon, Copyrap, Disco Silent, Demium y Social Climate.

