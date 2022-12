Los restos de Marifé de Triana, trasladados a Sevilla tras ser exhumados en Torremolinos con polémica

El próximo 16 de febrero se cumplirán diez años de la muerte de una de las artistas copleras más importantes de Andalucía, Marifé de Triana. Desde entonces y hasta el día de hoy, 2 de diciembre, sus restos descansaban en el Cementerio de Torremolinos, el municipio malagueño que acogió a la sevillana durante los últimos años de su vida.

Este viernes los restos de la folclórica se han exhumado junto a los de su marido, José María Alonso Calvo. Junto a las cenizas de Ana Guerrero Ortiz, su heredera universal, ambos han sido trasladados al cementerio de San Fernando, en Sevilla, tras la insistencia y el empeño de la Asociación Cultural de la Copla Marifé de Triana, dirigida por Alfonso de Miguel, amigo de la artista, que ha preparado durante los últimos años un mausoleo para ellos. Durante este viernes se depositarán los restos en su interior tras un sencillo homenaje.

El mausoleo de Sevilla. M. M. T.

Sin embargo, la decisión ha tenido cierto revuelo en las redes sociales tras descubrirse varios vídeos en los que Marifé de Triana expresaba en vida su deseo de quedarse para siempre en Torremolinos. "Aquí en Torremolinos me enterrarán el día que Dios me lleve a su lado. Siempre voy a estar aquí con vosotros, viva o muerta", declaraba la cantante a los compañeros de Torremolinos Televisión hace unos años.

Las declaraciones de la artista no concuerdan con las que ha ofrecido en diferentes medios de comunicación Alfonso de Miguel, que alega que Sevilla es la ciudad donde ella quería estar, su casa. Por su parte, otros amigos de la artista como José Manuel Muñoz expresan en redes sociales que "hay que respetar la voluntad de los que ya no están con nosotros y la de Marifé no se ha cumplido".