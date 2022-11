El dilema del empleo en Málaga: menos parados, pero se destruyen 1.800 puestos de trabajo

Analizar números puede provocar confusiones e incluso sinsentidos. Pasa de forma habitual al comparar los datos del paro registrado con los de la Encuesta de Población Activa, que usan diversas metodologías, e incluso se dan paradojas curiosas como las que ha ocurrido este mes de octubre en Málaga donde ha descendido el número de parados registrados -algo poco habitual en el inicio de la temporada media/baja turística- y también ha caído el volumen de afiliados a la Seguridad Social. Por tanto, hay menos parados pero se ha destruido empleo.

Según los datos oficiales publicados este jueves por el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), Málaga ha conseguido reducir sus listas de parados en 541 personas en el mes de octubre, lo que supone un descenso mensual del 0,39%. En estos momentos hay 138.034 personas que están buscando un puesto de trabajo, siendo la tercera provincia andaluza con mayor número de desempleados tras Sevilla (180.769) y Cádiz (141.716).

Esa merma viene provocada por un buen comportamiento de todos los sectores productivos. En servicios, la locomotora de la economía y el empleo local, se ha reducido en 340 personas gracias a que octubre ha sido un buen mes para el sector turístico al hacer buen tiempo y alargarse cada vez más la temporada veraniega. En la construcción, la agricultura y la industria también hay menos parados ahora que hace un mes, aunque en volúmenes bajos.

Hasta aquí podría considerarse que el mes de octubre ha sido bueno para el mercado laboral en Málaga. Una reducción pequeña del paro, pero reducción al fin al cabo en un mes en el que siempre suele subir.

Pero hay sombras. La más importante es que Málaga ha perdido 1.842 afiliados a la Seguridad Social en octubre respecto a septiembre, un 0,2% menos. Aún así se está en registros muy altos y, de hecho, hay casi 32.000 afiliados más que hace un año. Se han destruido, por tanto, casi 2.000 empleos en un mes.

Por otra parte, en octubre se hicieron un millar menos de contratos que en septiembre hasta los 57.082. Pese a la reforma laboral, los contratos temporales siguen siendo mayoritarios (30.702) y han experimentando una ligera subida del 0,5% mensual mientras que los indefinidos cayeron un 4,3%.

¿Con qué parámetro nos quedamos? El paro registrado es un buen termómetro, pero su oscilación puede deberse a todo tipo de causas. En octubre, por ejemplo, si no ha caído más es porque ha aumentado en 267 personas el número de parados que manifiestan que no tenían un empleo anterior, es decir, personas que no han trabajado nunca y que quieren incorporarse al mercado laboral. Eso es un síntoma de fortaleza, pero te empeora las estadísticas. El número de afiliados a la Seguridad Social es el que demuestra realmente cuántas personas están cotizando por su trabajo y el que mejor marca el ritmo. Otra cosa son las horas que cotice cada empleado.

