El fondo de inversión liderado por el malagueño Álvaro Villacorta, el más activo del sur de Europa

Brotes verdes en el capital riesgo, tan demandado entre las empresas emergentes de la Costa del Sol. El fondo de inversión Think Bigger Capital, liderado por el malagueño Álvaro Villacorta, fue en 2021 el más activo en cuanto a número de operaciones del sur de Europa y el cuarto de todo el continente, de acuerdo con la base de datos de inversiones Pitchbook.

Esta clasificación les adjudica 72 operaciones realizadas en el año pasado; pero el propio Villacorta eleva la cifra: "En los 16 meses que llevamos, hemos aprobado 95 operaciones en comité, de las que hemos ejecutado 84", señala en conversación con EL ESPAÑOL de Málaga.

Se trata de una apuesta por la diversificación que justamente define a este fondo, asociado a la inversora de talento Demium. En sus programas -con sedes españolas en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga (en cada una de las cuales, Villacorta estima que han hecho unas 15 inversiones de 100.000 euros cada una)-, los emprendedores llegan sin ningún proyecto entre manos y, guiados por los propios formadores de Demium, forman su equipo entre ellos, desarrollan una idea y se presentan ante el propio Think Bigger Capital para ver si consiguen su primera financiación a cambio de una participación del 15%. Es decir, en vez de competir el mercado con otros fondos por las empresas ya desarrolladas, las cultivan y se alimentan de los productos de su propia cosecha.

"Nuestra propuesta de valor se basa en la diversificación. El objetivo es hacer 225 inversiones en tres años y tanto el volumen como la capacidad para ejecutarlo es una característica súper especial nuestra", valora Álvaro Villacorta.

Este malagueño a cargo de Think Bigger Capital prevé que seguirán liderando ese tipo de clasificaciones "por el sencillo hecho del sistema que tenemos, que vamos generando nuestro propio flujo": "No tenemos que ir compitiendo con los demás VC ni tenemos que pegarnos negociando meses con los emprendedores. Cuando llegan a la incubadora, saben las reglas del juego y las firman", explica.

"Otro indicador muy prometedor es el múltiplo de valoración a los nueve meses de la inyección de capital. Tenemos una media de un múltiplo de 3.5, lo que significa que no estamos financiando a lo loco", asegura el socio gerente de Think Bigger; que, antes que como inversor, comenzó como emprendedor en The Food Messenger.

Pronostica que ese número evolucionara conforme la cartera madure: "Es parte del juego que la mitad de las startup que hemos invertido mueran antes de llegar a la fase semilla incluso", prevé Villacorta.

Pese a que la mayor presencia de capital riesgo es una demanda habitual del ecosistema tecnológica malagueño, Villacorta defiende que el escenario general es "de mucha liquidez, con muchos fondos y aceleradoras en los últimos años", por lo que "el emprendedor tiene la sartén por el mango". También en Málaga.

