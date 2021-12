El "tractor" de las 'startup' de Málaga: "Hemos invertido 1,2 millones solo aquí. No había pasado nunca"

Cuando se le menciona la falta de inversión en startups en Málaga, Álvaro Villacorta recuerda la queja del fundador de Glovo, que dijo que haber nacido en Barcelona -donde el capital riesgo es varias veces mayor que en la Costa del Sol- era uno de sus mayores déficits, en comparación con Silicon Valley o Londres.

"Cada uno, a su escala, se queja de que no se invierte lo suficiente", argumenta Villacorta en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga. Desde su perspectiva, ya existe un gran cambio por la presencia de capital riesgo en el ecosistema andaluz, pero más está todavía por llegar.

Por su parte, él es managing partner -socio gerente- de Think Bigger Capital, un fondo de capital riesgo filial de la red europea de incubadoras Demium, que tiene en Málaga una de sus sedes. Desde esa posición, a la que accedió tras varios años como inversor 'ángel' por libre, anima a otros emprendedores de éxito de Málaga a seguir sus pasos y entrar también en la financiación del talento.

Primero, emprendedor

En realidad, Villacorta es arquitecto de formación y ejerció algunos años como tal, pero en 2010 lanzó su propio proyecto, Food Messenger, una compañía de comida a domicilio que fue comprada por la empresa alemana Rocket Internet en 2015. Tras aquella venta, decidió entrar al lado de la inversión al mismo tiempo que lanzaba otros proyectos propios.

"Emprender significa poner todos los esfuerzos en un solo proyecto y, al final, te estás jugando toda la recompensa a una carta. Si consigues que te salga bien, volver a emprender otra vez es volver a concentrar tus recursos, que de primeras no es lo más inteligente si has obtenido capital. Mi mentalidad fue pasar a invertir en una materia que estaba más cercana a mí, con un cierto nivel de entedimiento", explica en conversación con este periódico.

Con esa diversificación de los recursos en mente, terminó dejando la gestión de sus propias compñías y se focalizó únicamente en la inversión, aunque asegura que "probablemente" volverá a emprender en el futuro. Mientras ese momento llega, asegura que aprende mucho de distintas materias a través de su implicación para financiar proyectos emergentes.

"Para hacerlo bien como inversor, tienes que tener una cartera diversificada. Lo normal es que las inversiones no te salgan bien. Tienes 10 inversiones y apuestas por que dos te salgan muy bien, juegas con la estadística", desgrana.

El nuevo paso de Málaga

En esos inicios hace un lustro largo como financiador, Villacorta recuerda que existía en Málaga "un grupito demasiado reducido" de inversores: "Sigue siendo reducido, pero al menos ahora puedes salir de Málaga y te hacen caso. Aquí ya sí hay casos de éxito y está demostrado que el talento está en cualquier sitio", razona, señalando la alternativa hasta ahora más usada para encontrar ese capital riesgo: coger el AVE y plantarse en Madrid para reunirse con fondos localizados en la capital.

"Ha cambiado mucho, pero todavía es muy pronto. A partir de 2015 se anima un poquito más el ecosistema; pero, en la práctica, éramos tres gatos prácticamente invirtiendo de verdad. Se ha ido sumando gente bastante interesante, pero sigue siendo reducido", plantea.

Desde su perspectiva, es normal que el avance en presencia de business angels -inversores 'ángeles', individuos particulares que ponen su dinero en empresas emergentes- sea lento, porque se precisa que gente involucrada en el ecosistema tecnológico malagueño cuente con patrimonio suficiente al haberlo generado: "Las startup son un activo muy complicado. Tienes que esperar un montón y estás jugándote algo de tu patrimonio en un activo de mucho riesgo".

"Lo fundamental es que el ecosistema ha madurado a nuestro favor. Hemos conseguido cierto prestigio. Puedes acudir a un hub principal y que te escuchen. Ya hay fondos que invierten aquí. Nosotros hemos puesto 1.200.000 euros solo aquí. Eso no ha pasado en toda la historia de Málaga. Ese es el gran cambio que existe: en reputación y en que ya hay fondos", relata.

La sede de Demium en Málaga, de la que nacieron varias de las calificadas como startups más innovadoras de España en 2021, es para Villacorta "un caso llamativo", "tractor del ecosistema" que "cambia las reglas del juego": "Nos seguirán otros", pronostica el inversor.

Esos "otros" podrían ser emprendedores de generaciones anteriores que hayan tenido éxito en proyectos tecnológicos previos y que, de esa forma, encontrarían una forma de conectar con las nuevas promociones y conocer las últimas tendencias: "No hay mejor manera de aprender que invertir un poquito de dinero. Yo creo que se terminarán de animar más".

La "generación perdida"

Tras esa promoción ganadora de informáticos en los Freepik, BeSoccer o Uptodown, Villacorta identifica un momento que hubo entre 2015 y 2016 una "generación perdida" con muchos "emprendedores de postureo", que no fructificó. A partir de 2018, en el ecosistema se produce una "profesionalización" de la mano de entidades como Demium, que se convierte en una "oleada gigante" de proyectos -la actual- en la que "habrá de todo". "Está claro que de aquí saldrán grandes ganadores, pero no todos se van a convertir en unos Freepik de la vida", advierte.

"Estoy seguro de que no se va a perder esta generación. Si esta ola termina en nada, Málaga se viene abajo. Todavía no aparecemos ni en el mapa, pero vamos a llegar muy en breve. Los ganadores están contados con los dedos, pero va a haber un segmento de gama media; empresas que prosperen, que hagan tejido empresarial con unas 20 personas, que se tiran 7 años y no paran de contratar. Se ve mucho buen emprendedor", analiza Álvaro Villacorta.

Para ello, celebra "el tipo de emprendedor súper peculiar" que hay en Málaga y que no se encuentra en otros sitios: "A mucha gente le digo: El proyecto no lo veo claro, pero tú tienes que emprender. Veo continuamente genes, madera de emprender. Aquí hay un tipo de talento que no tiene que envidiar a ningún lado. Habrá una gran criba y muchas no llegarán a nada, pero de esta ola ya salen seguro. Tenemos la experiencia, los casos de éxitos y una ola previa fallida".

