La feria gastronómica ideal para visitar hasta el 9 de agosto: hamburguesas gourmet, música en directo y actividades

Las claves

Las claves Generado con IA The Burger Cup se celebra en el Boulevard de San Pedro Alcántara del 3 al 9 de agosto con acceso gratuito. Food trucks y hamburgueserías ofrecen hamburguesas gourmet, y los asistentes pueden votar por su favorita. El evento incluye música en directo, actividades familiares, sorteos y zona 'pet friendly'. El horario es de 19:00 a 00:00 horas de lunes a jueves y hasta la 1:00 los fines de semana.

Desde el lunes 3 y hasta el domingo 9 de agosto, el Boulevard de San Pedro Alcántara se convierte en el escenario de The Burger Cup, un campeonato itinerante que recorre distintas ciudades de España en busca de la mejor hamburguesa del país, y que esta semana se detiene en Marbella con entrada completamente gratuita.

Durante siete días, food trucks y hamburgueserías ofrecerán sus propuestas más elaboradas a los visitantes, que podrán degustarlas y, después, votar por su favorita.

El certamen transforma la ciudad en un gran espacio gastronómico y de ocio, reuniendo en un mismo espacio a algunas de las hamburgueserías más virales de España, sumado a actividades para toda la familia y sesiones de DJs.

También habrá sorteos y una zona 'pet friendly' para quienes quieran acudir acompañados de sus mascotas.

Los visitantes pueden probar las hamburguesas de los distintos food trucks y votar por su favorita, en una dinámica que da a los propios asistentes el papel de jurado a la hora de decidir la ganadora de esta edición.

El horario de apertura será de lunes a jueves de 19:00 a 00:00 horas, mientras que de viernes a domingo el recinto permanecerá abierto de 19:00 a 01:00 horas. El acceso al recinto es gratuito durante todos los días del evento.