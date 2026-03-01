Ni San Miguel, ni la Boquería: el bonito mercado que es una joya modernista donde se come el mejor producto local

Las claves nuevo Generado con IA El Mercado de Atarazanas, en el centro de Málaga, es un referente arquitectónico y gastronómico, construido sobre un antiguo astillero nazarí del siglo XIV. Su edificio, obra de Joaquín de Rucoba en el siglo XIX, destaca por su estructura de hierro y vidrio, integrando la histórica portada islámica y elementos neomudéjares. Hoy alberga unos 260 puestos que ofrecen productos locales como pescados, mariscos, frutas tropicales, aceitunas, chacinas y dulces típicos malagueños. La rehabilitación del mercado y su entorno ha impulsado la vida social y turística, reforzando la conexión entre la tradición y la cocina contemporánea.

En los últimos años, los mercados se han convertido en una parada obligatoria en cualquier escapada urbana, tanto como una catedral o un museo. De simples espacios de compra diaria han pasado a ser escenarios turísticos donde se mezclan visitantes con vecinos, se fotografían puestos de fruta como si fueran obras de arte y se descubre la esencia culinaria de cada lugar.

En pleno centro de Málaga, el Mercado de Atarazanas es ya uno de los símbolos de la ciudad. Esta antigua atarazana nazarí reconvertida en mercado de hierro y cristal es hoy una joya arquitectónica y el mejor escaparate del producto local malagueño.

El origen del edificio se remonta al siglo XIV, cuando en este solar funcionaba un gran astillero del Reino nazarí de Granada, uno de los centros navales más importantes del puerto de Málaga. De aquella etapa se conserva un elemento icónico: la monumental puerta de arco nazarí, hoy restaurada y protegida como Bien de Interés Cultural, que preside la entrada principal.

A finales del siglo XIX, la ciudad necesitaba un mercado central moderno para abastecer a una población en crecimiento, y se escogió el antiguo astillero como emplazamiento. Entre 1876 y 1879, el arquitecto Joaquín de Rucoba proyectó el nuevo Mercado de Atarazanas, integrando la histórica portada islámica en un edificio radicalmente contemporáneo para su tiempo.

El Mercado de Atarazanas es un ejemplo paradigmático de la arquitectura del hierro del siglo XIX, inspirado en los mercados europeos como Les Halles de París. Su estructura metálica y los grandes paños de vidrio crean un espacio diáfano, luminoso y ligero, donde la luz natural entra a raudales y realza los colores de los puestos.

La combinación de hierro forjado, ladrillo y vidrio se acompaña de una fachada con sabor neomudéjar, decorada con cerámica vidriada y un gran arco central que remite al pasado islámico de la ciudad. En el interior, la nave central, cubierta por lucernarios de vidrio y presidida por una vidriera añadida en 1973, refuerza el carácter casi catedralicio del mercado.

Durante el siglo XX el edificio vivió diversas restauraciones para conservar la estructura original y adaptar sus instalaciones a los estándares higiénicos modernos. Ya en el siglo XXI, una profunda rehabilitación dirigida por el estudio Aranguren y Gallegos devolvió protagonismo a las naves comerciales y puso en valor la transparencia del hierro y el vidrio.

El entorno también se ha transformado, con nuevas plazas y espacios peatonales que han convertido el mercado en motor de regeneración urbana y polo de atracción social, turística y gastronómica. Esta renovación ha propiciado la aparición de bares y negocios que trabajan directamente con el producto del mercado, reforzando el vínculo entre los puestos tradicionales y la cocina contemporánea.​

Con alrededor de 260 puestos, Atarazanas es hoy el gran mercado de abastos de Málaga y epicentro del producto local. Sus mostradores exhiben frutas tropicales de la Axarquía, aceitunas con Denominación de Origen, pescados de la bahía, mariscos, chacinas y carnes como el chivo lechal malagueño.

El pescado y el marisco, capturados en aguas cercanas, ocupan un lugar protagonista: boquerones, atún, gambas, cigalas o calamares se venden a diario. Junto a ellos, aceitunas Aloreña, almendras fritas, aceites de oliva virgen extra, quesos locales y dulces típicos.