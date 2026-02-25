El pueblo de Málaga en el que nació Antonio Tejero: fue la última localidad de Andalucía con referencias a Franco

Las claves nuevo Generado con IA Antonio Tejero, conocido por liderar el intento de golpe de Estado del 23-F, nació en Alhaurín el Grande (Málaga) en 1932. La pedanía Villafranco del Guadalhorce, en Alhaurín el Grande, fue la última localidad andaluza con referencias franquistas, recientemente rebautizada como Villa del Guadalhorce. Tejero ha vivido en varias localidades malagueñas y mantiene lazos familiares y personales con la provincia. Alhaurín el Grande posee un rico patrimonio histórico, incluyendo restos del Neolítico, influencias romanas y árabes, y monumentos como el Castillo de Fahala y la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación.

Antonio Tejero, el que fuera teniente coronel de la Guardia Civil, forma ya parte indisoluble de la historia de España por el intento fallido de golpe de Estado que lideró del 23 de febrero de 1981. Actualmente vive en Valencia, donde reside parte de su familia, aunque Tejero tiene un fuerte vínculo con la provincia de Málaga, donde nació y ha residido largas temporadas durante su vida.

Tejero nació en Alhaurín el Grande el 30 de abril de 1932. Fue allí donde pasó sus primeros años de vida antes de ingresar en la Academia Militar de Zaragoza para formarse como militar.

Además, ha vivido durante muchos años en distintas localidades malagueñas. En los últimos años, ha residido entre Madrid y Torre del Mar (Vélez-Málaga), disfrutando de la playa y de una vida tranquila.

También ha pasado largas temporadas en Marbella, donde su hijo Ramón Tejero es sacerdote en la parroquia Virgen Madre de Nueva Andalucía. Por esta razón, ha asistido frecuentemente a misa en las distintas parroquias de la provincia donde su hijo fue destinado —como la Cala del Moral y la Cala de Mijas—.​

La localidad comparte una historia peculiar en el panorama nacional. En sus tierras se ubica la que fue la última localidad de Andalucía con referencias al régimen franquista: la pedanía de Villafranco del Guadalhorce, bautizada así en honor a Francisco Franco.

Este núcleo surge en los años 50 como parte de los poblados de colonización impulsados por el franquismo. Este 2025, el pleno del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha aprobado la nueva denominación de la localidad como Villa del Guadalhorce, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

Tejero era en 1981 teniente coronel de la Guardia Civil, cuerpo al que ingresó en 1951 y de donde fue expulsado tras protagonizar el golpe de Estado del 23-F. Fue condenado por rebelión militar a 30 años de cárcel, aunque finalmente cumplió solo la mitad de la pena y fue puesto en libertad en 1996.

Historia de Alhaurín

La historia de Alhaurín el Grande se remonta al Neolítico, como demuestran yacimientos en Huertas Altas y la Casa Forestal. Fue lugar de paso e influencia de fenicios, griegos, romanos, visigodos y, posteriormente, árabes. Durante la época romana, sus tierras fueron utilizadas para la agricultura, especialmente olivos y viñedos, como atestiguan los restos descubiertos en la Dehesa Baja, el Camino de Coín o la Alquería.​

En época andalusí, el pueblo vivió una etapa de prosperidad agrícola y comercial, con restos notables como el Castillo de las Torres de Fahala, la Torre de Al-Qayria de Urique y el Arco del Cobertizo. En 1485, fue conquistado por los Reyes Católicos, quienes añadieron el adjetivo “el Grande” para distinguirlo de Alhaurín de la Torre

Uno de los lugares más emblemáticos para visitar es la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, construida sobre la antigua mezquita tras la conquista cristiana y situada en el corazón del casco antiguo. Cerca de allí se encuentra la Ermita de San Sebastián, el templo más antiguo del municipio, y el Convento de la Santa Vera Cruz.​

Entre los monumentos históricos destacan el Arco del Cobertizo, resto de la muralla medieval, y el Castillo de Fahala, una antigua fortaleza árabe situada en las afueras que ofrece excelentes vistas del valle. Para los interesados en la cultura, la Casa Museo Antonio Gala “La Baltasara” y el Museo del Pan aportan una visión sobre el legado literario y las costumbres gastronómicas de la zona.