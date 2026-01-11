El pueblo de 600 habitantes en Málaga con un restaurante reconocido por Michelin: "Ambiente rústico y familiar"

En la Axarquía malagueña, entre montañas y caminos, se encuentra Sedella, un pequeño municipio de apenas 600 habitantes que ha conquistado a los críticos gastronómicos de la Guía Michelin. La edición de 2026, presentada este mes de noviembre en Málaga, incluye un restaurante de esta localidad reconocido por su calidad y precio asequible.

Es El Chiringuito, un bar de apariencia humilde que ha logrado entrar en la prestigiosa Guía Michelin con la distinción Bib Gourmand, reservada para locales que ofrecen platos de calidad a precios moderados.

A primera vista, El Chiringuito podría confundirse con un bar de pueblo como tantos otros: mesas de madera, un ambiente familiar y un servicio cercano.

Pero tras esa sencillez se esconde la cocina de Víctor Hierrezuelo, un chef formado en casas de renombre como Arzak o Bardal que decidió regresar a su pueblo para transformar el negocio familiar en un templo gastronómico sin perder sus raíces.

Su propuesta combina platos tradicionales con elaboraciones más creativas y un menú degustación que varía con el producto de temporada.

El Chiringuito, en Sedella, uno de los nuevos Bib Gourmand de la Guía Michelin.

"En este modesto local de ambiente rústico y familiar, que durante muchos años estuvo llevado por sus abuelos, hoy defiende una carta de base regional y local que ha sabido actualizar con mucho acierto", destacan los críticos de Michelin.

Los expertos de la Guía reconocen que "todo está bueno", aunque les sorprende "especialmente" el postre. "Como decía Antonio, la misión del pobre... ¡reventar antes de que sobre!", bromean.

Qué visitar

Pero Sedella es mucho más que un buen restaurante. Su casco antiguo conserva la esencia andalusí: calles estrechas y casas encaladas.

Entre sus joyas arquitectónicas destaca la Casa Torreón, una construcción del siglo XVI con una estructura mudéjar única en la comarca, así como la Iglesia de San Andrés, cuyo campanario sustituye al antiguo alminar de la época islámica.

El entorno natural es otro de los tesoros del pueblo. Sedella es una de las puertas de entrada al Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, un paraíso para senderistas donde comienzan rutas hacia enclaves como La Maroma, el pico más alto de la provincia de Málaga.