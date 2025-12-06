El parque navideño que no te puedes perder en Málaga: "Atracciones, gastronomía y una pista de hielo XXL"

Una de las pistas de patinaje de Hielo Azul.

Con la llegada de diciembre, Málaga vuelve a sumergirse en la ilusión de la Navidad. Las calles se llenan de luces, los mercadillos comienzan a instalarse y los parques temáticos se consolidan como una de las grandes atracciones familiares de estas fechas.

En Málaga capital, uno de los espacios navideños más grandes para toda la familia estará en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres, que se transforma en el parque de navidad Hielo Azul.

Esta propuesta combina ocio familiar, gastronomía y una espectacular pista de hielo XXL, "de las más grandes de Andalucía".

A su alrededor, el parque ofrece múltiples atracciones infantiles, incluyendo el popular “Viaje a la Casa de Papá Noel”, el Árbol Mágico y zonas tematizadas pensadas para crear un ambiente navideño inmersivo para los más pequeños.

El acceso al Auditorio Municipal y al propio parque es totalmente gratuito. Las entradas a las distintas actividades pueden comprarse directamente en taquilla, sin necesidad de reserva previa.

En cuanto a precios, la pista de hielo tiene un coste de 9 euros, mientras que el bono de 5 pases asciende a 40 euros.

Las atracciones tienen un precio individual de 3,5 euros, con la opción de adquirir un bono de 7 atracciones por 20 euros. La visita al interior de la Casa de Papá Noel se mantiene en 5 euros.

La oferta se completa con una zona gastronómica variada donde destacan food-trucks, pizzería y barras para quienes deseen hacer una pausa durante la visita.

Los horarios del parque son los siguientes: de lunes a viernes abre desde las 17:00 horas, mientras que los fines de semana y festivos lo hace desde las 12:00 del mediodía, permitiendo disfrutar del recinto durante todo el día.

Otros recintos

El modelo de parque navideño también se expande a la provincia. En municipios como Estepona, se ubicará en la zona exterior del Teatro Auditorio Felipe VI, y permanecerá abierto hasta el 4 de enero, en horario de 17:00 a 23:00 horas, con algunas excepciones.

El 25 de diciembre y el 1 de enero abrirá desde las 11:00 horas, mientras que los días 24 y 31 de diciembre permanecerá cerrado.