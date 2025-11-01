La bonita casa de Antonio Gala que puedes visitar por 3 euros en Málaga: una finca de más de 300.000 metros cuadrados

El pueblo de Málaga que se convirtió en el hogar del poeta Antonio Gala.

El poeta Antonio Gala es una de las voces más singulares y reconocidas de la literatura española contemporánea. Tras su fallecimiento en 2023, su legado permanece muy presente a través de su Fundación y de su Casa Museo, una bonita finca en un pueblo de Málaga en la que vivió durante décadas y que aún conserva todas sus pertenencias.

El interior de la provincia había sido su refugio durante más de tres décadas: hoy en día, la casa de Alhaurín el Grande de la que el escritor se enamoró es un museo dedicado a su figura, que conserva todas sus cosas tal y como las dejó.

Gala adquirió la finca en 1987, a la que llamó La Baltasara en honor a una actriz del Siglo de Oro español. En su interior se ubica una típica casa de campo del siglo XVIII. A la vivienda principal, de 290 metros cuadrados, se suman unos frondosos jardines y huertas de más de 30.000 metros cuadrados de extensión.

El que fuera el hogar del poeta también cuenta con un jardín donde descansan los restos de algunos de sus perros, como Rampín, Zegri o Zahira.

La obra del escritor está llena de referencias a Alhaurín el Grande: es el caso de Los papeles del agua, cuya protagonista se inspira en un personaje local. El poeta conoció este pueblo malagueño gracias a otro escritor, Gerald Brenan, que pasó sus últimos días allí. “Sin embargo, el día que vine, se murió”, comentó en varias ocasiones el poeta, con su humor tan característico.

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande adquirió en 2020 La Baltasara, en virtud de un convenio de colaboración con la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores. Reconvertido en Casa Museo Antonio Gala-La Baltasara, este espacio abrió sus puertas el 1 de marzo de 2022.

La Baltasara, finca de Antonio Gala. Casa Museo Antonio Gala

El propio Gala mencionó en diferentes ocasiones su fuerte vinculación con La Baltasara, tal y como recoge la web de la Casa Museo en declaraciones del poeta: "Aquí me retiro, aquí trabajo, reflexiono, digiero los sonidos aunque poco a menudo se interrumpe el silencio. Veo caer las luces, ascender las luces, rozar con los dedos de oro las copas de los árboles, escucho cómo el viento los despeina…”.

Durante los primeros años en Alhaurín, su relación con la localidad y sus vecinos era muy estrecha. En 2010, se inauguró el Teatro Municipal Antonio Gala en su honor, y fue nombrado Hijo Adoptivo en 2012. A día de hoy, la localidad sigue celebrando cada año el Premio Internacional de Poesía Antonio Gala.

Interior de la Casa Museo. Casa Museo Antonio Gala

La Casa Museo abre sus puertas de miércoles a domingo de 10:00 horas a 14:00 horas, con un precio de tres euros por entrada. Se ofrecen visitas guiadas con reserva previa.

Para la gestión museística de La Baltasara se han realizado diferentes adaptaciones respetando su estado original. Entre las novedades se encuentran la ampliación del aparcamiento y una oficina de información que también sirve como recepción.