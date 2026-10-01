Unicaja Baloncesto y Famadesa, compañía referente en el sector cárnico y con una consolidada proyección internacional, seguirán caminando juntos una temporada más, dando continuidad a una relación de más de tres décadas estrechamente ligada al deporte malagueño.

Famadesa renueva el patrocinio con Unicaja Baloncesto un año más y suma más de tres décadas de apoyo

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LO ESENCIAL Las claves Famadesa renueva una temporada más su patrocinio con Unicaja Baloncesto, una alianza que alcanza ya los 32 años. El acuerdo fue ratificado en el Martín Carpena por Antonio Jesús López Nieto y Federico Beltrán. El logotipo de Famadesa seguirá en el pantalón del primer equipo en la Liga Endesa y se mantendrá el concurso del descanso por un jamón. La empresa participará activamente en las acciones por el 50º aniversario de Unicaja Baloncesto durante la temporada 2026-27.

Unicaja Baloncesto y Famadesa continuarán juntos una temporada más, reforzando una relación que alcanza ya los 32 años y que se ha convertido en una de las alianzas más sólidas y duraderas vinculadas al deporte malagueño.

Con más de medio siglo de trayectoria, Famadesa se ha posicionado como una de las compañías de referencia del sector cárnico nacional, destacando por su capacidad de innovación, su proyección internacional y su estrecha vinculación con Málaga.

Durante la temporada 2026-27, la empresa volverá a mostrar su apoyo al Club, dando continuidad a un vínculo histórico que ha evolucionado y crecido junto a ambas entidades.

Este jueves los presidentes de ambas entidades, Antonio Jesús López Nieto por Unicaja Baloncesto, y Federico Beltrán, por Famadesa, han ratificado el acuerdo en el Martín Carpena, donde después han posado con Kendrick Perry, Txus Vidorreta y Willy Hernángomez al finalizar el entrenamiento.

Esta nueva temporada tendrá, además, un carácter especialmente significativo para Unicaja Baloncesto y Famadesa. El Club celebrará durante este curso su 50º aniversario, una efeméride histórica en la que la empresa malagueña tendrá una participación activa en las diferentes actividades y acciones que se desarrollen para conmemorar las cinco décadas de trayectoria de la entidad.

Este aniversario sirve también para poner en valor un crecimiento del que Famadesa ha formado parte desde hace más de 30 años, acompañando al Unicaja en buena parte de su historia y siendo testigo y protagonista de su evolución hasta convertirse en uno de los referentes del deporte nacional.

Dentro de este nuevo acuerdo, el logotipo de Famadesa continuará presente en el pantalón de juego de la equipación del primer equipo en la Liga Endesa manteniendo una visibilidad que se ha convertido en una imagen habitual para la afición. Además, se va a renovar el popular concurso del descanso en el que dos participantes disfrazados de cerditos compiten por ganar un jamón de Famadesa.

De esta manera, Unicaja Baloncesto y Famadesa afrontan una nueva temporada juntos, con la mirada puesta en el futuro, pero sin olvidar una historia compartida que se extiende durante más de tres décadas.

Es una unión entre dos entidades profundamente vinculadas a Málaga que continúa creciendo y que encontrará en el 50º aniversario del Club un nuevo motivo para celebrar todo el camino recorrido y seguir construyendo juntos los próximos capítulos.